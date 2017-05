Bruxelas lança debate: um orçamento e um presidente para a zona euro, e uma espécie de Eurobond

Comissão Europeia diz que é preciso uma reforma profunda da zona euro e lança o debate em torno de mecanismo e instrumentos que não são necessariamente novos, mas que são de discussão difícil

Um "Tesouro" comum para a zona euro. Um presidente do Eurogrupo permanente e a tempo inteiro. Um Fundo Monetário Europeu. São estas algumas das ambições que têm estado no debate europeu e que a Comissão Europeia coloca agora em cima da mesa para serem debatidas pelos 27 Estados-membros. O objetivo não é, no entanto, pô-las em prática já amanhã, mas conseguir que possam concretizar-se até 2025.

Bruxelas avança ainda com a ideia de criar um instrumento "de emissão de dívida comum, que reforçaria a integração e a estabilidade financeira", emitido em euros, e com "importância suficiente que se tornasse a referência dos mercados financeiros europeus", favorecendo "a diversificação de ativos detidos pelos bancos, melhorando a liquidez".

No entanto, não lhe chama "Eurobond" ou "euro-obrigação", mas Ativo Europeu sem Risco – ou ESA, a sigla em inglês para European Safe Asset. É uma forma de embrulhar a dívida dos países do euro mas sem mutualizar, sem dividir o risco.

Países como a Alemanha têm mostrado muita resistência à criação de instrumentos da mutualização comum de dívida. Este aparece como um meio caminho e uma tentativa de, pelo menos, encorajar o debate. A "transição para a emissão do ESA" também deveria ser alcançada até 2025.

Faltam ainda oito anos, mas Bruxelas avança já com um roteiro para completar a União Económica e Monetária (UEM). O documento de reflexão apresentado ao início desta tarde não tem força de proposta legislativa mas pode dar o pontapé de saída para uma discussão difícil, que tem merecido impulsos da parte de França, Espanha, Portugal e em certa medida também da Alemanha.

Criação de um Tesouro da zona euro

De acordo com o documento de reflexão, o Tesouro da zona euro estaria encarregado da vigilância económica e monetária dos países da moeda única, assimilando funções e competências que existem já hoje no âmbito do Semestre Europeu.

Esta estrutura única incluiria um Mecanismo de Estabilização Macroeconómica e um Orçamento Comum para a Moeda Única. Seria também o responsável por "coordenar a emissão do possível Ativo Europeu Sem Risco". As decisões seriam tomadas ao nível dos ministros das Finanças da Moeda Única – Eurogrupo – e não dos 28 – Ecofin.

Um presidente a tempo inteiro para o Eurogrupo

A ideia também não é nova. Em vez de um presidente do Eurogrupo que é também ministro das Finanças de um país do euro – eleito pelos pares por dois anos e meio – a Comissão insiste num cargo permanente e a tempo inteiro.

O "ministro das Finanças do euro" seria o responsável pelo "Tesouro da zona euro" e presidiria também às reuniões do Eurogrupo. Ao mesmo tempo, Bruxelas abre a porta para que o cargo seja ocupado por um comissário.

"Uma maior integração política poderia incluir um repensar do equilíbrio entre a Comissão e o Eurogrupo e poderia justificar a nomeação de um presidente do Eurogrupo, permanente e a tempo inteiro", diz a nota de imprensa. Seria também o representante da área do euro perante o resto do mundo, um cargo semelhante ao da Alta Representante para a Política externa, atualmente ocupado por Federica Mogherini.

Criação de um Fundo Monetário Europeu

Do primeiro-ministro António Costa ao presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem, têm sido várias as vozes a assumir a necessidade de se criar um Fundo Monetário Europeu (FME). Não há, no entanto, um consenso em termos de configuração e financiamento para este mecanismo, mas a Comissão avança agora com algumas linhas de orientação e propõe o debate.

"O Fundo Monetário Europeu estaria naturalmente apoiado no Mecanismo Europeu de Estabilidade (MES), que se tornou um instrumento central da gestão de potenciais crises no seio da zona euro", diz o documento, referindo-se ao mecanismo que está hoje extremamente ligado ao terceiro resgate da Grécia.

"As funções do FME iriam englobar os atuais mecanismos de apoio de liquidez aos Estados-membros e, eventualmente, um futuro dispositivo de apoio comum de último recurso da União bancária", é dito ainda.

Bruxelas diz que a crise ainda não passou totalmente e que o desemprego continua muito elevado. Por isso, a governação do euro precisa de reformas mais profundas e precisa, também, de um processo de decisão que seja mais transparente e democrático.

O documento agora apresentado vem completar o Livro Branco sobre o Futuro da Europa, apresentado a 1 de março pela Comissão Europeia, e que apresenta vários caminhos possíveis que os 27 podem seguir, com mais ou menos integração.

Também aqui a Comissão prefere apresentar possibilidades em vez de impor soluções. A equipa de Jean-Claude Juncker coloca uma vez mais a pressão e a responsabilidade do lado dos governos. Países como França, Espanha, Portugal e até a Alemanha têm falado sobre estas possibilidades, agora terão de decidir se querem que o executivo passe para a apresentação de propostas legislativas.