Adeus Mali. Militares portugueses estão de volta e Marcelo foi dizer obrigado

Está oficialmente concluído mais um destacamento das Forças Armadas portuguesas na missão da Nações Unidas no Mali (Minusma). A cerimónia de entrega do estandarte nacional, símbolo pátrio que sempre acompanha os militares em missões além fronteiras, decorreu esta quarta-feira na Base Aérea do Montijo.

Em nome de todos os portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o esforço e o empenho dos homens e mulheres da Força Aérea e do Exército que durante os últimos seis meses apoiaram o delicado processo de estabilização de um país em estado de guerra.

E fê-lo por duas vezes. De viva voz no breve discurso de improviso e no final da cerimónia que decorreu num hangar da Esquadra 501 “Bisontes”. Logo a seguir às habituais fotos de grupo com o Presidente, o Comandante Supremo das Forças Armadas foi pessoalmente cumprimentar, um por um, todos os 194 militares que participaram nesta força nacional destacada no Mali.

A partir de Bamako, a bordo de um clássico da Força Aérea Portuguesa, o Hércules C-130H, os militares enfrentaram, nas palavras do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Teixeira Rolo, “uma missão difícil, diferente das anteriores, num cenário geopolítico mais adverso”. O tenente-coronel José Nogueira, um dos comandantes da força nacional instalada num campo construído pelos noruegueses junto ao aeroporto da capital, também não escondeu dos jornalistas que “a situação está a degradar-se a cada dia que passa”.

NUNO FOX

Também Marcelo estava ciente das dificuldades e na sua breve intervenção reconheceu que a missão “foi mais difícil do que se tinha pensado porque a instabilidade foi crescendo ao longo da permanência naquele território”. E recordou dois momentos: “A 20 de janeiro na recuperação de feridos de Gao e na defesa de Timbuktu [cidades do norte do Mali], quando a esquadra foi essencial. Sem ela não teria sido possível garantir a resistência das forças governamentais.”

De acordo com os dados apresentados esta tarde durante um briefing ao Presidente da República, onde estive presente o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e os quatro chefes militares (Marinha, Exército, Força Aérea e ainda do Estado-Maior-General das Forças Armadas), e ao qual os jornalistas também puderam assistir, Portugal manteve em permanência em Bamako 66 militares: 60 da Força Aérea e 6 do Exército. Destes, alguns estiveram no teatro de operações durante um mês e outros três meses (force protection da Polícia Aérea, por exemplo). Os seis paraquedistas do Exército não foram rendidos. Daí que, no total, tenham participado nesta missão os tais 194 militares, 24 dos quais do sexo feminino.

O Hércules C-130H voou durante 446 horas e 19 minutos (93% das horas solicitadas pelas Nações Unidas, uma marca inédita segundo tenente-coronel José Nogueira) em missões de transporte e inserção de forças militares em situações reais ou de lançamento de cargas por via aérea durante as quais foram abastecidos, entre outros, militares suecos em território hostil. O avião da Força Aérea Portuguesa transportou ainda 12 feridos, 7600 passageiros, 222 toneladas de carga.