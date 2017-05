Moscovici volta a dizer que agências de rating devem confiar mais em Portugal

O Comissário para os Assuntos Económicos nota que algumas agências de notação financeira "já assinalaram orientações positivas" para Portugal, ainda que reconheça que não tenham alterado a avaliação do país, nem o tenham retirado da categoria de "lixo".

Pierre Moscovici defende, assim, que as agências de rating não devem ignorar a atual situação económica e financeira de Portugal, que deverá concretizar-se agora na saída do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

"A partir do momento em que há uma performance macroeconómica que melhora - o que é algo incontestável - e a partir do momento em que as finanças públicas estão mais em ordem (...) então não é ilógico que aqueles que avaliam a economia portuguesa percebam que os riscos não podem ser analisados hoje com os óculos de ontem", disse hoje no Parlamento Europeu, em resposta a uma pergunta do eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira.

Apesar de reconhecer que ainda há "problemas de dívida que não devem ser subestimados", Moscovici sublinha que há hoje "mais razões para se confiar em Portugal do que no passado", à semelhança do que tinha dito já em entrevista ao Expresso e à SIC no dia 22 de maio, quando a Comissão propôs a saída de Portugal do PDE.

"Eu não falo diretamente às agências de notação financeira, mas acabo por fazê-lo através desta resposta. Penso que aquilo que se passa em Portugal merece ser considerado de forma positiva e que estes desenvolvimentos devem reforçar a confiança em Portugal", acrescentou.

Perante os eurodeputados das comissões de assuntos económicos e de emprego, Moscovici voltou ainda a saudar os "esforços feitos" pelo país e a "performance orçamental", sublinhando que a saída do PDE é um "boa notícia" que recompensa o que foi feito.

Pierre Moscovici, vice-Presidente da Comissão Valdis Dombrovskis e a Comissária para o Emprego Marianne Thyssen, falavam no Parlamento Europeu, a propósito do Semestre Europeu e das Recomendações Específicas por País que vão agora ser analisadas - em junho - pelos ministros da Finanças dos 28.