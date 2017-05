Mário Centeno: “É evidente que não fecho a porta ao Eurogrupo”

Há três meses, o ministro das Finanças estava debaixo de fogo por causa dos SMS da Caixa Geral de Depósitos. Agora é o “Ronaldo do Ecofin”, segundo Schäuble, e pode mesmo ser o próximo presidente do Eurogrupo. É uma possibilidade que Mário Centeno não afasta. Até lá, o controlo das contas é a sua prioridade, e assume o papel de anticlímax na maré de otimismo em que o país entrou.

Estamos a entrevistar o próximo presidente do Eurogrupo?

Não, está a falar com o ministro das Finanças de Portugal.

Por enquanto?

É a minha função, e esse não é um tema que esteja na minha agenda de atuação. A situação é muito canónica, já que, por tradição, a presidência do Eurogrupo é sempre assegurada por um ministro das Finanças. Qualquer dos ministros das Finanças do Eurogrupo pode ser presidente...

Mas foi sondado? Há negociações?

No Eurogrupo, temos feito uma defesa muito efetiva das nossas posições quanto à construção da Europa. E essa disposição ativa permite-nos participar em muitas discussões e em muitos contextos, onde as questões da presidência do Eurogrupo se colocam. Essas conversas existem quase naturalmente.

Não está aqui a criar um tabu?

Não gostaria... Esta questão faz-nos gastar energias com matérias que, sendo relevantes, não são centrais na intervenção portuguesa, neste momento, na Europa. O importante é a grande atenção dada à experiência portuguesa, sobre o ponto de vista da estabilidade política e da capacidade de tornar virtuoso um ciclo político e económico que, na verdade, não o estava a ser.

Há um reconhecimento diretamente dirigido a si. Quando o ministro das Finanças alemão lhe chama o “Ronaldo do Ecofin” significa o quê?

Sentido de humor à parte, é também uma leitura do bom momento.

Schäuble tem sentido de humor?

Não quero fazer uma análise do perfil do ministro alemão, mas acho que sempre que nos referimos a alguém com uma metáfora desta natureza temos de admitir que existe esse fundo de humor... Entre mim e o meu colega alemão há posições díspares sobre assuntos importantes na Europa, o que até é salutar. Mas o importante é o reconhecimento que até ele faz do que se passa em Portugal...

Quando diz que as Finanças ficam em boas mãos, mesmo que não sejam as suas, não fecha a porta...

É evidente que não fecho a porta ao Eurogrupo, nem seria responsável da minha parte fazê-lo. Mas vejo isso com a maior das naturalidades, no contexto de que há todo um trabalho feito em Portugal que é reconhecido lá fora. Tem menos substância que seja reconhecido na minha pessoa.

Não está em cima da mesa sair do Governo para ocupar a presidência do Eurogrupo em full time?

Não. Ainda que essa decisão não esteja nas minhas mãos. Como não está neste momento na mesa ser presidente do Eurogrupo.

Como reparte os méritos da saída do Procedimento por Défice Excessivo entre este e o anterior Governo?

A saída do PDE requer um conjunto de análises que é muito vasto. Tem uma dimensão política fundada num aumento da credibilidade da condução da política económica do país.

Nos últimos quantos anos?

É um processo, OK? Quando o Conselho Europeu fixou os 2,5% de défice como objetivo para Portugal, estabeleceu-o como um critério muito exigente, porque estavam convencidos de que o país iria ter dificuldade em lá chegar. Por causa do peso da história do incumprimento nos últimos anos. Digo isto com total desassombro, no sentido em que nenhum país passa por um processo de sanções como aquele pelo qual passámos no ano passado se a condução da política económica tivesse um maior grau de credibilidade. É evidente que havia uma grande suspeita sobre a capacidade de o país cumprir.

E para uma previsão de défice superior...

Muito superior e completamente desajustada da realidade. E, por mais esforços que eu pudesse fazer naqueles primeiros seis meses do ano, não foi possível chamá-los à realidade, porque havia esse convencimento. Não era essa a minha perspetiva nem a do Governo. Aceitámos aquele repto e fizemos um esforço muito sério de dar credibilidade ao processo orçamental português. Porque essa credibilidade não existia.

Custa-lhe muito reconhecer ao anterior Governo algum mérito nesta trajetória?

Não me custa nada reconhecer mérito a ninguém. Mas o país não teria saído do PDE se não tivesse havido este ganho de credibilidade e se a confiança na economia portuguesa não tivesse tido uma transformação muito significativa, quer a nível interno quer externo, durante 2016.

Tem muito a ver com a segunda metade de 2016. O processo das sanções é no verão...

Sim. E no outono a Comissão Europeia tem uma projeção de 0,9% para o crescimento económico de Portugal em 2016, o que me deixou verdadeiramente surpreso, porque mais uma vez o desvio era enormíssimo face à realidade. Foi, no fundo, o superar desta dificuldade que hoje nos coloca numa posição de enorme vantagem. A saída do PDE é um processo que permitiu que o saldo orçamental português se reduzisse de forma muito significativa. Fizemos um ajustamento estrutural significativo no ano passado. Se tirarmos as medidas temporárias, foi uma redução de quase 1/3 do défice! O Governo alcançou capacidade de gestão orçamental. E este é um processo que tem todos os intervenientes dentro dele...

Incluindo o anterior Governo?

Incluindo o anterior Governo.

Em que se traduz, na prática, para o OE do próximo ano esta saída do PDE?

Estamos muito focados em cumprir de forma rigorosa os objetivos com que nos comprometemos no Parlamento. Nomeadamente, através da redução da dívida pública, que acompanha a desalavancagem do endividamento privado muito significativo que ocorreu nos últimos anos em Portugal e que foi, aliás, acentuado em 2016. Desde o pico da crise, a dívida privada sobre o PIB caiu 40%. Este é um esforço muito grande das empresas e das famílias, a que o Estado, naturalmente, só pode dar o seu contributo positivo, fazendo o mesmo reduzindo o peso da dívida sobre o PIB.

Se os resultados estão a ser melhores do que o esperado, não é suposto o retorno ser também maior?

Os resultados estão a ser exatamente iguais ao esperado na área orçamental: cumprimos à risca, e as duas décimas abaixo do qual ficou o défice foram usadas para reduzir a dívida. Esse é o compromisso. O primeiro trimestre está rigorosamente em linha com o objetivo previsto para o ano. Temos muitas medidas de aceleração dos reembolsos do IVA. O IRS automático trouxe às famílias portuguesas mais de 500 milhões de euros muito antes do que era normal elas receberem. Tudo isto é um esforço de gestão orçamental. Para 2018, o objetivo é cumprir as metas orçamentais, porque serão elas que permitirão a redução continuada do esforço do país no seu financiamento. Sempre na ótica de atingir os objetivos de recuperação de rendimentos, de alívio da carga fiscal, de reposição de níveis de serviço público.

Não vai haver boas notícias para o próximo ano?

Tivemos muito boas notícias em 2016, também muito boas em 2017. Vamos continuar esta senda de boas notícias, porque felizmente conseguimos desviar-nos da discussão dos cortes, que estávamos sempre a manter e que deprimia económica e psicologicamente o país. O Estado tem de viver numa restrição realista, tem de melhorar a forma como faz a despesa.

Está a arrefecer as expectativas para evitar a pressão dos parceiros parlamentares para o próximo OE?

Ser anticlímax é a função do ministro das Finanças. Retiremos essa dose que faz parte do meu karma e vamos centrar-nos nas medidas que estamos a discutir e na aplicação integral da lei de bases da Segurança Social, que significa a atualização das pensões, na eliminação final da sobretaxa e numa redução de impostos.

entrevista publicada na edição semanal de 27 de maio de 2017