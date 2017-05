Luís Montenegro acusa Governo de ter “duas caras”

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, acusou esta terça-feira o Governo de ter "duas caras", a da publicidade e a da realidade, e apontou como exemplo o caso da regularização dos precários.

"É de facto um Governo com duas caras, a cara da publicidade, que é aquela que aparece sempre sorridente, e depois a cara da realidade, do dia-a-dia, que é a cara destes malabarismos e subterfúgios em que se esconde muita da incapacidade do Governo poder fazer aquilo que diz", acusou Luís Montenegro, na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até quarta-feira em Albufeira (Faro).

Na sua intervenção, o presidente da bancada social-democrata apontou como exemplo o caso da utilização de estagiários no Centro de Estudos Jurídicos da Presidência do Conselho de Ministros e criticou que uma tarefa como a avaliação da qualidade da legislação possa ser atribuída a estagiários.

"Se a tarefa é esta - e se é importante, deve ser permanente, achamos bem que se faça - mas isso requer uma dose de experiência, de vínculo, de atributo qualitativo que este tipo de procedimento não oferece", afirmou.

A este propósito, o líder parlamentar do PSD acusou o executivo socialista de contradição por, atualmente, estar a decorrer um processo de integração de precários na administração pública que qualificou como "um processo muito mal explicado e que está a ser usado de forma propagandística em vésperas de eleições".

Na abertura das jornadas, que antecedeu uma reunião fechada dos deputados sociais-democratas, Luís Montenegro incitou os parlamentares do partido a avaliarem aquela que tem sido "a capacidade do partido transmitir" as suas iniciativas.

"Temos imensas iniciativas mas às vezes parece que não temos iniciativa nenhuma e somos acusados de estar sempre a falar na mesma coisa", afirmou, reconhecendo que nem sempre o partido "tem sido bem-sucedido" nessa comunicação.

Luís Montenegro aproveitou para destacar a iniciativa legislativa que o PSD levará a debate na quinta-feira no parlamento, sobre o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TIRPE).

"É verdade que está uma iniciativa pendente no parlamento, mas não é uma boa iniciativa, complica e não faz o essencial", afirmou, prometendo que o PSD irá também retomar em breve o tema da violência sobre idosos e do abandono e isolamento deste grupo etário.

Na sua intervenção, Montenegro retomou as críticas à proposta do PS relativa ao alojamento local e que prevê a obrigatoriedade de os condóminos aprovarem este negócio turístico.

"Querem matar o alojamento local, sobretudo daqueles que não têm capacidade de ter prédios inteiros", acusou, pedindo aos deputados do PSD ideias para a regulação deste setor sem acabar com este segmento de alojamento.