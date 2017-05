Cimeira Ibérica: Costa e Rajoy vão trabalhar juntos nos fundos comunitários

Os governos de Portugal e Espanha acordaram criar um grupo de trabalho que vai preparar uma estratégia de longo prazo para os fundos comunitários após 2020, reportando esse grupo diretamente aos respetivos chefes de executivo.

Falando em conferência de imprensa no final da cimeira ibérica, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, referiu que esse grupo de trabalho estudará o "pós-2020" e irá procurar assegurar a máxima eficiência e eficácia dos investimentos a efetuar.

"É um grupo de trabalho para o horizonte pós-2020 no quadro das novas perspetivas financeiras da União Europeia", vincou António Costa, falando em Vila Real, no fim da cimeira ibérica, e ladeado pelo presidente do executivo espanhol, Mariano Rajoy.

Logo no arranque da sua intervenção o chefe do Governo reiterou o "objetivo muito ambicioso", que a cimeira de Vila Real pretendeu acentuar, de utilizar a fronteira entre Portugal e Espanha "como uma linha de união entre países e povos" e não uma linha de separação.

Na sua intervenção, o líder do Governo espanhol, Mariano Rajoy destacou precisamente a criação deste grupo de trabalho que tem como objetivo definir, claramente, os projetos a desenvolver para “atuar de maneira rápida e, sobretudo, de maneira conjunta”.

“Será uma coisa pensada e bem trabalhada e creio que, sem dúvida, pode ser muito útil”, frisou.

Rajoy falou ainda sobre as infraestruturas e os esforços em matéria das ferrovias: “são três corredores muito importantes e onde se vai reduzir muito o tempo para os viajantes e, ao mesmo tempo, o tempo para as mercadorias, no qual vamos ganhar também competitividade”, salientou.

O presidente do Governo de Espanha elencou também a associação às comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão Magalhães, que Portugal está a preparar.

A 29.ª cimeira bilateral entre Portugal e Espanha arrancou na segunda-feira e terminou hoje, em Vila Real, com os executivos de ambos os países a assegurarem reforço da cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infraestruturas e ambiente.

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais lideradas pelo chefe do Governo de Espanha e pelo primeiro-ministro de Portugal e nas quais se discutem questões de interesse para ambos os executivos e projetos de cooperação entre os dois países.

Esta foi a primeira reunião do género com António Costa como chefe do Governo de Portugal, já que em 2016 não decorreu a cimeira devido à conjuntura política de Espanha, na altura com um executivo de gestão.