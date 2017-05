CDU e BE cercam Rui Moreira. PS e PSD deixam passar Selminho

Ao longo de três horas de acesa discussão pública, os deputados municipais José Castro, do BE, e Honório Novo, da CDU, acusaram Rui Moreira, na noite de segunda-feira, de ter invertido a estratégia da autarquia em relação ao diferendo que a autarquia mantém com a empresa da família Moreira, desde 2001, ao descurar os interesses da Câmara do Porto em benefício da Selminho.

O líder da bancada bloquista, o primeiro a intervir na condição de requerente da Assembleia Municipal, acusou o atual executivo da Câmara do Porto de ter efetuado um acordo lesivo para a autarquia “sem conhecimento da Assembleia Municipal, a casa da democracia do Porto, e contrariando os pareceres dos trabalhadores e serviços municipais”.

Para José castro, o conteúdo do acordo efetuado em 2014 entre a Câmara e a família Moreira “é inaceitável ao obrigar a Câmara comprometer-se a satisfazer integralmente as pretensões da Selminho e violam todas as disposições urbanísticas que regem a cidade”. O deputado do BE acusa ainda a Câmara de abrir a outros proprietários, que por serem titulares de terrenos “achem” que ganham automaticamente direitos de construir.

“Isto é o chavismo sem Chávez”, conclui José Castro, que acabou por propor uma Comissão Eventual de Inquérito para esclarecimento e apuramento de responsabilidades sobre a não divulgação, desde outubro, da informação recolhida pelos serviços municipais em relação à dupla titularidade da maioria dos terrenos (1661 m2 da área total de 2400 m2) pertença da Selminho.

O BE propôs ainda que todos os compromissos ou obrigações assumidas que condicionem a revisão do PDM em curso no Porto sejam transmitidos à Assembleia Municipal e que o acordo celebrado com a Selminho - que prevê a reversão de capacidade construtiva do terreno em sede de revisão do PDM em 2018 ou uma indemnização a decidir por um Tribunal Arbitral se o direito de edificação não for atendido - seja considerado nulo ou de nenhum efeito. As propostas, contudo, acabaram por ser chumbadas pela maioria dos deputados presentes.

Na mais dura intervenção da noite, também Honório Novo pediu que a câmara assuma de imediato que o terreno da Selminho é da Câmara e intente sem mais uma ação a exigir a nulidade do acordo de 2014 aos tribunais, em vez de um processo de apreciação, conforme decisão do executivo. O deputado da CDU afirmou mesmo não ter dúvidas “que a Selminho pode ter sido e continuará a ser beneficiada pelo facto de um dos seus sócios ser agora presidente da Câmara”, uma declaração que mereceu o repúdio de Rui Moreira, tendo mesmo acusado o deputado de ter passado a linha vermelha e de atitude difamatória.

Honório Novo também não poupou os restantes partidos representados na Assembleia Municipal, criticados pr terem assobiado para o lado quando a CDU, em Dezembro, último, apresentou uma queixa ao Ministério Público sobre a legalidade do acordo com a Selminho e a intervenção do presidente da Câmara.

Tal como o BE, também a CDU também acusa Rui Moreira de ter mudado a estratégia da Câmara desde a sua tomada de posse em 2013, e de ter participado no processo até julho de 2014, quando estava legalmente impedido de intervir, ao passar uma procuração para o advogado da Câmara poder “em seu nome negociar um acordo judicial na ação que a Selminho tinha intentado contra a Câmara”.

Se fosse a família Silva,teria o mesmo tratamento da família Moreira?, interroga CDU

Para a CDU a procuração é potencialmente ilegítima, sendo de resto uma razões da denúncia ao MP, onde é ainda avançado que com a chegada de Moreira a “posição da Câmara passa de rejeição absoluta das pretensões da Selminho para admissão total de direitos construtivos e ainda do direito a uma indemnização, caso tal se não verificasse em sede de revisão de PDM” .

Honório Novo afirmou ainda que se atirou para o caixote do lixo o papel dos eleitos da Assembleia Municipal, competentes em sede de PDM. No plano político, a CDU avançou com uma questão que indignou o grupo independente "Porto, o Nosso Partido", outro dos requerentes da reunião magna, e ainda Rui Moreira: “Se a empresa Selminho fosse detida por outras pessoas, pelo Sr. José Silva e os seus sete irmão, ilustres desconhecidos, seria que as decisões teriam sido as mesmas?”. A resposta da CDU é que “suspeitamos que não”.

Honório Novo lamentou ainda que a Câmara tenha recorrido a um parecer externo para avaliar a titularidade dupla dos terrenos adquiridos pela Selminho em 2001, sem que nada tenha sido comunicado ao Executivo, ao arrepio “dos mais elementares princípios de transparência. As propostas da CDU de mandar suspender a ação encetada para apreciação da titularidade dos terrenos situados na Calçada da Arrábida, junto à Ponte da Arrábida, “na qual a Câmara mais aprece apostada em dar todos os trunfos ao adversário do que em defender o que é seu”, e promover uma ação a declarar desde já a nulidade da transação judicial de julho de 2014 que admitiu conferir direitos construtivos ou indemnizatórios, foram também rejeitados por maioria.

A única das propostas a registar um empate técnico no decurso da Assembleia Municipal foi a de o Executivo passar a chamar a sia todas as decisões futuras respeitantes ao processo Selminho, mas que acabou também por não passar com o voto de qualidade do presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, do movimento independente afeto a Rui Moreira.

PS recusa casos, PSD dividido

Sem surpresas de maior, o líder da bancada do PS, Gustavo Pimenta, alinhou pelo discurso de Manuel Pizarro ao manter que o PS recusa fazer política baseada em casos. “Entendemos que os procedimentos para análise do processo não nos suscitam desconfiança ou reserva”, afirmou Gustavo Pimenta, acrescentando que em relação à titularidade dos terrenos em causa, “decidimos reiterar a nossa confiança nos serviços municipais”.

“O PS, na Assembleia e no Executivo e na sua atividade público-partidária centra-se na defesa das populações, enquanto detesta e recusa que se enverede por atitudes persecutórios ou de julgamento mediático do carácter de quem quer que seja”, avisou o deputado do partido recém-afastado da coligação independente que governou a Câmara durante três anos e meio.

Mais surpreendente foi a posição assumida pelo deputado Luís Artur Portela, que desautorizou as diretrizes de ataque a Moreira da concelhia do PSD do Porto e do próprio candidato autárquico Álvaro Almeida, que tem zurzido Rui Moreira pelos seus interesses imobiliários no Porto. Luís Artur, que sempre disse ter sido um erro político ter escolhido um independente para candidato laranja na segunda maior cidade do país, lembrou que o conflito com a Selminho vem do anterior mandato, ou seja, colocou as culpas do acordo extrajudicial com a imobiliária no executivo de Rui Rio, embora sem mencionar o nome do ex-autarca.

O líder da bancada do PSD advertiu que se deve deixar à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, dando razão ao deputado André Noronha, do "Porto, o Nosso Partido" que o liítigio vem do mandato anterior. Luís Artur eleogiou ainda a forma como Guilhermina Rego tem gerido o processo, advertindo ser um erro a tomada de posse imediata dos terrenos da Selminho por parte da Câmara sob pena de pesadas cláusulas indemnizatórias.

O colega de bancada, Francisco Carrapatoso, foi porém menos complacente ao lembrar a Rui Moreira que não basta ser sério, mas +e preciso parecer. “Por alguma incúria ou desconhecimento, o presidente da Câmara colocou algumas sombras no processo”, advertiu

A defesa de rui Moreira foi feita por André Noronha, líder do grupo independente, que afirmou que não ter cartas marcadas na manga, como alguma oposição, sendo ser objetivo do movimento independente por termo a discussões “desinformadas e viciadas por quem seleciona factos”.

André Noronha garantiu que o presidente da Câmara não teve qualquer intervenção no processo, não sendo por isso necessário ver fantasmas onde eles não existem. “O Município do Porto é uma pessoa de bem, não reivindicará nunca o que não lhe pertence, como não deixará de exigir a a terceiros o que é seu”., frisou.

O líder do grupo apoiante de Moreira recordou que todos os partidos tiveram oportunidade de consultarem o processo e que o acordo até agora, tal como há mais de uma década nunca atribuiu nada à Selminho. “Invadir competências é o que faz o BE, que como se fosse um tribunal quer definir quem tem ou não direito ao terreno, omitindo factos ou apresentando-os de forma enviesada”, rematou Noronha.