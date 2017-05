Cimeira Ibérica: Ministro do Planeamento fala em novas obras, mas garante “pés assentes no chão”

Pedro Marques falou a bordo de uma embarcação no rio Douro, no primeiro de dois dias de cimeira entre Portugal e Espanha

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou hoje que entre Portugal e Espanha estão a ser ultimadas várias novas obras nesta área, mas assegurou "pés assentes no chão" e recurso a instrumentos comunitários de apoio.

"São obras para ser financiadas com fundos comunitários, para que melhorem a situação económica, mas mantendo o equilíbrio orçamental" de Portugal e Espanha, declarou o ministro do Planemento português, Pedro Marques, falando a bordo de uma embarcação no rio Douro, no primeiro de dois dias de cimeira entre Portugal e Espanha.

O governante falou das ligações ferroviárias entre Porto e Vigo, da linha da Beira Alta e do corredor Sines-Caia, mas destacou também, a nível rodoviário, o troço final da A25 e uma "obra de requalificação" da ponte sobre o rio Guadiana.

"Estas obras impulsionarão mais crescimento económico nos dois países", mas são feitas "com os pés assentes no chão", até devido à situação económica e financeira de ambos os países, prosseguiu.

A 29.ª cimeira Portugal/Espanha é dedicada à cooperação transfronteiriça em áreas como energia, infraestruturas e ambiente e começou com uma viagem no Douro.

Pelas 12:35 de Portugal (mais uma hora em Espanha), a embarcação com as duas comitivas partiu de Vega Terrón, no lado espanhol, perto da fronteira portuguesa e de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

A comitiva espanhola, encabeçada pelo primeiro-ministro, Mariano Rajoy, esperou em Salamanca pela delegação portuguesa, que aterrou esta manhã na base aérea da cidade espanhola, deslocando-se posteriormente para uma a viagem no Douro a bordo de um navio, que assinalou o arranque oficial dos trabalhos.

A bordo, houve já, pelas 15:30, várias reuniões setoriais entre os diversos ministros dos executivos de Portugal e de Espanha, entre os quais se encontram os titulares de pastas como Negócios Estrangeiros, Infraestruturaras, Ambiente ou Defesa.

À noite, haverá um jantar reservado, em Vila Real, para finalizar o primeiro dia de trabalhos.

Na terça-feira, as delegações reúnem-se no palácio de Amarante de Vila Real, começando o dia com um encontro empresarial e intervenções dos chefes dos governos de Portugal e Espanha, respetivamente António Costa e Mariano Rajoy.

Depois, as comitivas partem para a Casa de Mateus, onde decorrerá a reunião plenária dos governantes, estando agendada para o final da manhã a conferência de imprensa final dos trabalhos e o encerramento da 29.ª cimeira ibérica.

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais realizadas entre o presidente do Governo de Espanha e o primeiro-ministro de Portugal nas quais se discutem questões de interesse para ambos os governos e projetos de cooperação entre os dois países.

Esta é a primeira reunião do género com António Costa como chefe do Governo de Portugal, já que em 2016 não decorreu a cimeira devido à conjuntura política de Espanha, na altura com um executivo de gestão.