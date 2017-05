PSD-Lisboa antecipa guerras pós-autárquicas

Distrital faz eleições contra recomendação da direção nacional. Líder interino da concelhia fala em “golpe palaciano”

O PSD continua agitado em Lisboa — e, agora, não apenas ao nível da concelhia, mas também da distrital. Miguel Pinto Luz, que há seis anos preside à distrital social-democrata, termina o mandato a 20 de junho e comunicou que não está disponível para ficar mais tempo em funções, forçando a marcação imediata de eleições. A decisão de convocar eleições cabe a Pedro Pinto, o presidente da mesa da distrital, que já admitiu que está muito “inclinado” a marcar o ato eleitoral no mais curto prazo possível, falando-se na data de 1 de junho. Porém, a realização de eleições internas a apenas quatro meses de umas eleições autárquicas, não só contraria toda a tradição do PSD, como choca de frente com as indicações dadas pela direção do partido e pelo Conselho Nacional. Nos Princípios de Orientação Estratégica para as autárquicas, aprovados em julho do ano passado, a direção do partido e o Conselho Nacional recomendavam às “distritais que cessem os seus mandatos entre abril e outubro de 2017”, que prolonguem os mandatos, adiando as eleições internas para depois das autárquicas. Pinto Luz não vai seguir essa orientação e Pedro Pinto, tudo indica, também não. E desdramatiza o facto de estar a contrariar as indicações do partido — “as pessoas é que têm maus hábitos. O natural é acabar o mandato e fazerem-se eleições”.

Pedro Pinto é protagonista deste caso por outra razão: será, muito provavelmente, candidato à sucessão de Pinto Luz. O líder cessante e diversos presidentes de concelhias têm-no pressionado nesse sentido, conforme o próprio admitiu ao Expresso. “Têm-me estado a pressionar para eu aceitar. Ainda não decidi, mas confesso que me inclino para o sim”, diz Pedro Pinto.

A inesperada saída de cena de Pinto Luz e a provável entrada de Pedro Pinto, que há muitos anos é um elemento muito próximo de Pedro Passos Coelho, tem levado muitos sociais-democratas a interpretar esta movimentação como “uma golpada”: a forma de Passos se antecipar aos eventuais maus resultados das autárquicas e garantir desde já o controlo de uma distrital que será crucial no congresso de março de 2018. Uma fonte da oposição interna a Passos que falou ao Expresso sob anonimato não tem dúvidas de que a convocação de eleições tão em cima da hora, para o período do verão, e quando ainda estão a ser fechadas listas de candidatos às autárquicas, visa limitar a capacidade de mobilização dos críticos da atual liderança.

Outro facto sustenta esta interpretação: não só as eleições da distrital contrariam as decisões do Conselho Nacional, como vão contra o que foi decidido para a concelhia de Lisboa. Aí, demitiu-se o presidente, Mauro Xavier, tendo sido substituído interinamente pelo seu nº 2, Rodrigo Gonçalves — e este, pediu, logo em abril, a realização de eleições na concelhia. O pedido foi recusado tanto ao nível da distrital como da secretaria-geral. “Disseram-me que não podia haver eleições na concelhia tão perto de eleições autárquicas. E agora marcam eleições na distrital ainda mais perto das autárquicas? Isto é uma golpada administrativa”, diz Gonçalves ao Expresso.

Gonçalves, ao contrário de Pedro Pinto, é crítico de Passos, e liga a diferença de tratamento a essa circunstância — é opositor a Passos, é candidato à concelhia de Lisboa, controla centenas de votos aí e, por isso, acusa a direção de estar a travar a sua eleição. Na quinta-feira, elementos da concelhia afetos a Passos tentaram afastá-lo da liderança interina, aprovando outro nome em sua substituição — outro “golpe palaciano”, diz Gonçalves, pois o novo nome tem de ser “aprovado pela assembleia de militantes, que não foi convocada”.

“Dizem que sou aparelhista, mas quem faz os esquemas e os golpes são eles. Estão desesperados. Sabem que a partir de 1 de outubro as coisas vão mudar e estão a tentar passar a imagem de que controlam uma distrital poderosa. Mas isso depois do dia 1 não vale nada”, afirma Gonçalves, que até há um ano era aliado de Passos, tendo sido eleito para o Conselho Nacional nas listas do líder.

Pedro Pinto nega que haja dois critérios, argumentando que as concelhias têm um papel muito mais direto nas autárquicas, e por isso faz sentido adiar disputas internas; as distritais “estão acima disso”. Um argumento que não convence os críticos da direção.

Uma coisa parece certa: Pinto terá opositor. “É claro que vamos tentar encontrar uma figura que se oponha a isto”, promete um crítico de Passos. Pode ser Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD e candidato à distrital há quatro anos, quando teve 40%. Mas há movimentações para que a aposta seja mais alta. “O futuro do PSD vai começar a decidir-se em Lisboa”, diz um barão.