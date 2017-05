Cristas acusa Governo de contradizer o que apregoa por criar estágios não remunerados

A presidente do CDS-PP acusou ontem o Governo de se contradizer “com aquilo que anda a apregoar”, numa reação à notícia da existência de estagiários não remunerados em funções permanentes num organismo do Estado

Assunção Cristas discursava, ontem, em Mourão, no distrito de Évora, durante o jantar de apresentação da candidatura de Ana Bravo à presidência daquele município nas próximas eleições autárquicas.

Quando falava sobre a importância de se atrair investimento para Mourão que crie emprego estável e de futuro, a líder democrata-cristã abriu um “parêntese” para dizer que o CDS-PP não está a fazer como o atual Governo.

O Executivo “fala muito de precariedade, mas, afinal, dentro de si próprio, o que faz é criar estágios não remunerados, contradizendo-se totalmente com aquilo que andar a apregoar”, afirmou.

O Diário de Notícias revelava na edição de ontem que o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR) abriu uma nova unidade, com a função de avaliar o impacto das leis, que é maioritariamente constituída por estagiários. São quatro estagiários, contra dois consultores economistas do próprio centro. Os estágios - curriculares, não remunerados - foram divulgados junto de alunos de várias universidades.