Rui Moreira sob fogo com caso Selminho

Assembleia Extraordinária do Porto promete aquecer. BE quer travar revisão do PDM

Rui Moreira vai dar explicações, segunda-feira à noite, aos deputados municipais sobre o cada vez controverso caso Selminho. A Assembleia Extraordinária, pedida pelo BE e pelo "Porto, o Nosso Partido", terá por ponto único o processo da imobiliária Selminho (de familiares de Moreira), em litígio com a autarquia há mais de uma década. É detentora de terrenos na Escarpa da Arrábida que, soube-se agora, estão maioritariamente registados em nome da família Moreira e da Câmara do Porto.

O BE, que terá uma intervenção de 15 minutos, na condição de requerente, vai confrontar Rui Moreira com a «ocultação de registos do município e pedir a nulidade de todos os acordos relativos ao processo que condicionam a revisão de PDM em 2018».

O candidato autárquico João Semedo avança que o deputado José Castro vai questionar ainda Moreira sobre quais os vereadores e outros diretores de serviço silenciaram a duplicação de registos, reivindicando um inventário do património municipal para evitar sobreposições de propriedade.

André Noronha, líder da bancada do Movimento Independente, também irá intervir, mas em defesa de Rui Moreira. Apesar de não ser obrigado, o presidente da Câmara do Porto vai estar presente e responderá às questões, não só do BE, como dos deputados das outras forças políticas presentes, entre as quais do recém desalinhado PS. PSD e CDU só não são signatários da Assembleia Municipal Extraordinária dado o BE ter-se antecipado.

O caso Selminho volta à agenda 12 horas depois, em reunião de executivo de terça-feira. Dois dias que podem abalar a popularidade do candidato independente, até há uma semana à beira da maioria absoluta.