Presidência do Conselho de Ministro diz que são estágio curriculares

Gabinete de Maria Manuel Leitão Marques reage à notícia do “Diário de Notícias” sobre estágios não remunerados na PCM

O “Diário de Notícias” avança hoje com a notícia de que a Presidência de Conselho de Ministros recrutou estagiários para um novo serviço jurídico, não lhes atribuindo remuneração, embora tenham uma lista de tarefas a cumprir.

O gabinete da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, já reagiu. Num comunicado enviado hoje às redacções considera estes estágios curriculares e esclarece que o novo serviço, o Centro Jurídico da Presidência da República (CEJUR), criado para avaliar um impacto legislativo em estreita colaboração com os gabinetes ministeriais, conta com uma equipa que assegura “as tarefas indispensáveis”, e que ao longo deste ano tem vindo a procurar identificar especialistas que queiram integrá-lo, quer através do regime de comissão de serviço quer através do regime de mobilidade.

O recrutamento de estudantes resultou de um convite dirigido a várias universidades “para que os alunos de Mestrado (e, eventualmente, de Doutoramento) pudessem realizar esses estágios, que se inserem no âmbito da sua investigação académica, num serviço público único, no qual podem beneficiar de orientação técnica e específica por consultores experimentados”.

Para o governo a situação resulta de uma “cooperação entre as instituições do Ensino Superior e o CEJUR”, e de uma “abertura daquelas instituições a projectos em que a investigação é colocada ao serviço da inovação e do crescimento”.

No final, continua o relatório, dois dos estagiários em causa “vão apresentar dissertações de Mestrado sobre a área de avaliação de impacto de políticas públicas”, e outros dois terão “uma equivalência em créditos para efeitos de obtenção do grau de Mestre ou de valorização curricular”.