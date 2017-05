PSD acusa Governo de andar "há muitos meses a anunciar propaganda enganosa"

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, disse este sábado que o Governo "anda há muitos meses a anunciar propaganda enganosa", no que diz respeito aos estagiários não remunerados em funções permanentes num organismo do Estado.

"Bem prega frei Tomás: 'olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz'. Este Governo é um Governo que anda há muitos meses a anunciar uma publicidade enganosa. A anunciar a integração de precários nos quadros permanentes da administração, a anunciar a intenção de acabar com a precariedade na administração pública, mas ao mesmo tempo a usar subterfúgios como aquele que hoje foi noticiado", disse Luís Montenegro.

O Diário de Noticias revela na edição de hoje que o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR) abriu uma nova unidade, com a função de avaliar o impacto das leis, que é maioritariamente constituída por estagiários. São quatro estagiários, contra dois consultores economistas do próprio centro. Os estágios - curriculares, não remunerados - foram divulgados junto de alunos de várias universidades.