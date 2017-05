Autárquicas: Rigor e transparência são compromissos dos candidatos do PSD

700 candidatos do PSD a freguesias e câmaras, de norte a sul do país, reúnem-se hoje na Convenção Autárquica do partido na Maia, Porto. E vão assinar uma carta com sete compromissos

Os candidatos do PSD eleições locais de outubro vão assinar sete compromissos, como o rigor na gestão e a transparência na decisão, que será entregue ao líder do partido na convenção autárquica nacional, no sábado, na Maia, Porto.

A carta de sete compromissos para as autárquicas de 2017 – Carta 7.17 – enumera objetivos e será um dos pontos na agenda da convenção social-democrata, que reunirá 700 candidatos a freguesias e câmaras, de norte a sul do país, na Maia, Porto.

O primeiro compromisso é a promessa de colocar o cidadão no princípio e no fim da ação política, ouvir o povo e dar expressão às suas ambições e o segundo passa pela transparência, com o empenho num “bom governo”.

Com o terceiro, os candidatos sociais-democratas comprometem-se com a prosperidade e consolidar a “’urbe’ como motor da economia nacional”, articulando-se com “o setor social”.

O quarto compromisso passa pela inovação e na utilização do “poder transformador da tecnologia” para construir a “cidade inteligente” e o quinto é a favor da sustentabilidade ambiental, económica e social.

O sexto é pela reforma do sistema democrático, a favor da descentralização para as autarquias e para “ultrapassar a crise do sistema representativo”.

O sétimo é o compromisso com a liberdade, “traço definidor da autarquia”.

Pelo palco do Fórum da Maia, na Maia, Porto, passarão 23 candidatos a autarquias, entre eles Álvaro Almeida (Porto), Teresa Leal Coelho (Porto), José Bolieiro (Ponta Delgada), Rubina Leal (Funchal). Através de vídeo chegarão as mensagens 39 candidatos, a câmaras e juntas de freguesia.

Na quinta-feira, a Comissão Política Nacional do PSD aprovou 58 acordos de coligação, 42 dos quais em exclusivo com o CDS-PP e apenas cinco com outros partidos.

Das 58 coligações aprovadas, apenas cinco não incluem o CDS-PP: em Leiria o PSD concorre coligado apenas com o MPT, na Covilhã (Castelo Branco), Felgueiras e Porto (distrito do Porto) avança coligado com o PPM e no Cartaxo (Santarém) apresenta-se às autárquicas em conjunto com o partido Nós, Cidadãos!.

Nas eleições de 2013, o PS conseguiu 149 câmaras e uma no Funchal, em coligação. O PSD, sozinho ou em aliança, conseguiu 106 câmaras: 86 em listas próprias e outras 20 em coligações (16 com o CDS-PP, duas com CDS-PP e o PPM, uma com o PPM e uma com CDS-PP, PPM e MPT).