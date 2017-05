Marcelo saúda islâmicos em Portugal: “O Ramadão é reconciliação e paz”

“Ao iniciar-se a celebração do Ramadão, saúdo muito calorosamente as comunidades islâmicas radicadas em Portugal e todos os seus membros", lê-se numa nota oficial publicada no site da Presidência da República.

Nela, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se ao Ramadão como um "tempo essencial do calendário islâmico, um tempo de disciplina espiritual e de vivência da fé", mas também "um momento privilegiado de reconciliação e de paz, de renovação da fé e de prática da caridade, da fraternidade e de valorização da família".

"Essa é a mensagem essencial inscrita no Corão" - continua o Presidente da República - "e o ensinamento mais profundo que nos legou o profeta Maomé". Marcelo acrescenta que "é essa a mensagem que as comunidades islâmicas seguem e devem seguir em todo o mundo".

"A todos os nossos irmãos muçulmanos envio as mais fraternas saudações, na partilha dos valores universais da tolerância e da paz e no respeito pela diversidade e pelos outros, a quem estamos unidos em comunhão de humanidade", conclui o Presidente.