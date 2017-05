Marcelo promulga: subsídio não pode ser menos de 421 euros

"Não obstante as limitações do novo regime legal, atendendo à relevância do passo dado e à necessidade de prudência financeira", o Presidente da República anunciou hoje ter decidido promulgar "o diploma que altera o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem". Trata-se do travão que o Governo introduziu em abril à redução do subsídio de desemprego, impedindo que este possa ser inferior ao IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou seja, 421,32 euros.

Esta sexta-feira, António Costa anunciou nas Jornadas Parlamentares do PS que a partir de 1 de junho acabaria o "corte cego" de 10% nos subsídios de desemprego e que isso irá abranger 136 mil pessoas desempregadas de longa duração. A promulgação do Presidente da República foi anunciada no site da Presidência pouco depois.

O Governo tinha alterado o regime jurídico vigente desde 2012, que previa uma redução em 10% ao fim de 180 dias de recebimento do subsídio de desemprego. Marcelo veio concordar.

Na mesma nota da Presidência da República são divulgadas outras promulgações assinadas por Marcelo Rebelo de Sousa, como o diploma do Governo que estabelece incentivos para contratar jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, "apesar das reservas de alguns parceiros sociais e das limitações do novo regime".

"Apesar das reservas de alguns parceiros sociais e das limitações do novo regime, atendendo à importância do seu propósito social, o Presidente da República promulgou o diploma que estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração e de muito longa duração", refere a Presidência.