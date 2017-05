Ferro Rodrigues: “A zona euro tem de garantir oportunidades para todos e não apenas para a Alemanha”

O Presidente da Assembleia da República apelou esta noite a que "o país político se una em torne de grandes objetivos estratégicos", e usou a recente saída do procedimento por défice excessivo como exemplo de um desígnio coletivo que deve fortalecer a posição portuguesa nas negociações com Bruxelas. "Portugal está a cumprir com a União Europeia. É tempo de a União Europeia cumprir com Portugal. Da Europa esperamos mais e precisamos muito mais", disse.

A ideia foi expressa num discurso durante o jantar que juntou cerca de duas centenas de deputados e militantes socialistas presentes nas jornadas parlamentares do PS, em Bragança. E onde deixou vários alertas sobre a necessidade "encontrar em conjunto soluções sustentáveis que facilitem a sustentabilidade da dívida e a aposta no investimento". "A zona euro tem de garantir oportunidades para todos, e não apenas para a Alemanha", criticou.

"Não vai ser um debate fácil, mas é um debate necessário. Porque só assim teremos um justo equilíbrio na zona euro, com garantias futuras de crescimento robusto e prolongado na economia e no emprego, os alicerces da estabilidade política e da paz social", prosseguiu, depois de defender que "a Europa não pode continuar a desperdiçar oportunidades de se reformar", sob pena de chegarmos ao dia "em que os cidadãos lhe viram definitivamente as costas".

Convicto de que a atual solução de Governo "assegura a estabilidade e tem criado condições para os resultados económicos aparecerem" e deixando elogios ao "esforço" que Governo, PS, BE, PCP e Verdes têm feito "para garantir a estabilidade política, as respostas sociais e os resultados económicas", Ferro Rodrigues recordou que "poucos são hoje os socialistas que lideram governos e ainda menos aqueles que lideram sondagens". E arriscou uma hipótese para tal ocorrência.

"Acho que o segredo para a saúde política do PS está no facto de o PS se ter mantido fiel à sua matriz de Partido Socialista democrático, europeu e reformista. Nem viabilizou um programa que lhe era estranho, nem aderiu a nenhum frentismo programático geral. Pelo contrário, tem procurado, em negociação permanente no Parlamento, concretizar um programa de recuperação de rendimentos e de mudança de política económica, sem pôr em causa os compromissos internacionais de Portugal", defendeu, enaltecendo as "boas notícias" que o país tem recebido "na frente económica", reconhecidas "por todos os agentes políticos, da esquerda à direita".

Mas se este processo de recuperação "está a gerar mais emprego", mais "coesão social" e a reforçar "a saúde das contas públicas", o Presidente da AR sublinhou também a necessidade de aproveitar a melhoria de condições no país para "olhar mais pelos mais pobres e para uma classe média que tanto se sacrificou nos últimos anos". "Sem aventureirismos mas com determinação", apontou.