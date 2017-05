Ferreira Leite acusa PS de querer transformar alojamento local num negócio para ricos

Manuela Ferreira Leite teceu esta quinta-feira à noite na TVI24 fortes criticas ao projeto de lei do PS para o alojamento local, afirmando mesmo que a intenção de passar a ser obrigatória a autorização de todos os condóminos só faz sentido para servir os interesses dos grandes empreendedores,

“Vai acabar com o negócio para os privados, mas vai dar grandes negócios às grandes empresas e grandes imobiliárias, porque esses podem comprar o prédio inteiro”, afirmou a economista e ex-líder do PSD que se manifestou “inteiramente perplexa” com o projeto de alteração legislativa.

Ferreira Leite frisou que a importância que alojamento local tem tido para o turismo e para a retoma económica, considerando que a regulamentação recentemente criada estava a levar à sua consolidação como atividade económica. Contribuindo também para a recuperação de imóveis. Algo que lamenta que este projeto possa deitar por terra.

A economista considerou ainda que o fato de muitas pessoas preferirem o alojamento local, com todo o trabalho e acompanhamento regular que implica, em detrimento do arrendamento de longa duração, mostra que a lei do arrendamento ainda não está a funcionar