Distrital de Lisboa do PSD vai a votos antes das autárquicas

Líder da distrital termina mandato em junho e recusa prolongar funções. Pedro Pinto pressionado para se candidatar à sucessão de Miguel Pinto Luz

Miguel Pinto Luz, que há seis anos preside à distrital de Lisboa do PSD, termina o seu mandato a 20 de junho e comunicou que não está disponível para prolongar as suas funções. Assim, a distrital está à beira de ir a votos ao mesmo tempo que arranca a pré-campanha para as eleições autárquicas. Pedro Pinto é o nome de quem se fala: é o atual presidente da mesa da distrital, e terá de ser ele a decidir a convocação de eleições para junho ou julho - e é também o candidato mais provável à sucessão de Pinto Luz.

A pouco mais de quatro meses das autárquicas, não só a concelhia de Lisboa do PSD está decapitada - em abril demitiu-se o presidente, Mauro Xavier, e o seu vice, Rodrigo Gonçalves, foi esta quinta-feir aafastado de funções - como a distrital fica sem presidente. Ao informar a mesa da distrital de que tenciona sair já de cena, Miguel Pinto Luz contraria a recomendação aprovada pelo Conselho Nacional do PSD, segundo a qual as estruturas que terminem os seus mandatos entre abril e outubro devem adiar essa questão para depois das autárquicas, de forma a que as disputas internas não perturbem as eleições.

"O meu mandato termina a 20 de junho e confirmo que comuniquei que não estou disponível para o prolongar. Concluí o dossiê autárquico, assumo a responsabilidade sobre tudo, mas a partir de 20 de junho não estou disponível para acompanhar mais esse processo", diz Pinto Luz ao Expresso, invocando razões pessoais.

Por seu lado, Pedro Pinto, presidente da mesa da distrital, confirmou ao Expresso que, apesar da recomendação da direção do PSD para evitar nesta fase disputas internas, deverá mesmo convocar eleições na distrital, e o mais brevemente possível, de forma a que esse processo fique arrumado rapidamente. "Se possível, talvez fazer as eleições ainda no fim de junho, para evitar o período de férias" - os estatutos obrigam à convocatória através do jornal oficial Povo Livre, com um mínimo de trinta dias de antecedência.

O desejado para a distrital

Pedro Pinto é igualmente o nome desejado para suceder a Pinto Luz - o Expresso sabe que, das dez concelhias do distrito, só a de Lisboa não apelou à sua candidatura. Sobre a sua eventual candidatura, o deputado e antigo vice-presidente da câmara de Lisboa reafirmou o que havia dito ao Observador, que deu em primeira mão a notícia. "Não tenho ainda uma decisão tomada, mas confirmo que fui contactado nesse sentido. Estou a pensar."

Se avançar, Pedro Pinto conta não só com o apoio de quase todas as concelhias (incluindo a de Cascais, onde Pinto Luz e o coordenador autárquico Carlos Carreiras têm a sua base de poder), como é visto com bons olhos pela direção do partido. Pinto é, há muitos anos, um elemento muito próximo de Pedro Passos Coelho, que lhe sucedeu na presidência da JSD. Já com Passos como líder do PSD, Pinto foi seu vice-presidente. Atualmente, Pedro Pinto é o braço-direito de Teresa Leal Coelho na preparação da campanha para a Câmara de Lisboa, tendo-se falado na hipótese de ser o número dois na lista social-democrata. Se avançar para a distrital de Lisboa, Pedro Pinto deverá ficar fora de qualquer disputa autárquica.