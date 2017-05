Deputado do PSD chama “boçal” e “caceteiro” a presidente do PS

Duarte Marques reage no Facebook a alusão de Carlos César sobre o destino das jornadas parlamentares do PSD em “locais turísticos”

O deputado do PSD Duarte Marques criticou na tarde desta quinta-feira tarde o presidente do PS, Carlos César, acusando-o de ser "um boçal, um caceteiro e um cacique conhecido pelas piores razões".

As palavras foram publicadas na página de Facebook do deputado social-democrata e surgiram em reação a uma declaração de Carlos César - esta manhã, durante as jornadas parlamentares do PS que decorrem em Bragança - que aludiu ao facto de os socialistas terem optado por realizar as suas jornadas no interior, enquanto outros optaram por destinos "de turismo". Uma indirecta que teve por alvo o PSD, que para a semana organiza as suas jornadas parlamentares em Tavira.



"Agora, além de se revelar aldrabão, visto o PSD ter já organizado jornadas no interior, vem faltar desta forma ao respeito pelo Algarve e pelos algarvios. Espero que peça imediatamente desculpas e se retrate publicamente", escreveu Duarte Marques no Facebook.



O presidente do PS não reagiu a estas críticas, mas o presidente da Assembleia da República e histórico socialista Ferro Rodrigues - sem fazer referência directa à situação - apelou esta noite, no seu discurso num jantar de militantes do PS em Bragança, a que não haja resposta e que se evitem "os ataques pessoais".