Um mês depois, Centeno volta a ser candidato ao Eurogrupo

Há cerca de um mês, o Expresso noticiava que Mário Centeno tinha sido sondado para substituir o presidente do Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem. Na altura, o ministro holandês estava envolvido numa polémica criada pelas suas próprias declarações, segundo as quais os países do Sul da Europa tinham problemas financeiros, por preferirem "gastar tudo em copos e mulheres". Centeno teria sido "sondado pessoalmente", mas o Governo português recusou a proposta por preferir "guardar o ministro das Finanças para lutas mais imediatas", nomeadamente a finalização de dossiês pendentes entre Lisboa, Bruxelas e Frankfurt.

Esta segunda-feira, em entrevista à cadeia televisiva CNBC no final de uma reunião em Bruxelas, Mário Centeno voltou ao assunto. De forma indireta e quando o jornalista o questionou sobre se tem "assuntos pendentes em Portugal", o ministro das Finanças afirmou que "os assuntos em Portugal são para manter em boas mãos, não necessariamente nas minhas". Deixando a porta entreaberta para uma saída do Governo e com o eventual passaporte para o Eurogrupo nas mãos, o ministro também não deixou de sublinhar que ainda há "muitas coisas para fazer".

Horas depois, foi a vez do próprio primeiro-ministro voltar ao assunto, assumindo que "seria uma grande honra para Portugal" ver o ministro das Finanças a presidir ao Eurogrupo. "Não apresentamos candidatura nem fugimos às responsabilidades", afirmou António Costa, mais uma vez em resposta às questões dos jornalistas e deixando claro que mesmo não formalizando a proposta, Portugal não a recusará "se se vier a colocar".

O timing destas declarações é, desde logo, um sinal importante. E não deixa de ser significativo que as notícias sobre a eventual saída de Centeno surjam, precisamente, no dia em que a Comissão Europeia assume a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE). Na verdade, este era uma dos "dossiês pendentes" com as autoridades europeias e nas mãos do ministro português das Finanças. Recorde-se que a decisão formal da saída do País do PDE só será tomada em junho, na reunião do Conselho Europeu.