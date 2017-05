Festas de Lisboa: orçamento de €1,3 milhões totalmente assegurado por patrocínios

As Festas de Lisboa voltam a ser asseguradas totalmente com recurso a patrocínios, num orçamento total de 1.354.350 euros, anunciou esta terça-feira a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização.

De acordo com a presidente da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, o orçamento deste ano das Festas de Lisboa está "em linha com os outros anos".

O programa deste ano foi apresentado esta terça-feira no cineteatro Capitólio, na capital, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medida, que afirmou que as Festas representam "a maior expressão do carácter popular e bairrista da cidade".

Para o autarca, as Festas de Lisboa são também "uma grande montra do que é a cidade: aberta, cosmopolita e tolerante".

Fernando Medina disse ainda que o programa deste ano é "o mais ambicioso e o mais vasto" até esta terça-feira apresentado e que valoriza a escolha de Lisboa para Capital Ibero-americana da Cultura 2017.

"As Festas de Lisboa são para todos e para todas", reforçou a presidente da EGEAC, destacando o esforço de ter "programação gratuita".

Questionada sobre as expectativas em termos de público, Joana Gomes Cardoso estimou "dois milhões de pessoas com a audiência televisiva", uma vez que há eventos que são transmitidos pela RTP, nomeadamente os Casamentos de Santo António e o Desfile das Marchas Populares.

"Nunca tivemos problema de falta de público", frisou a responsável da EGEAC.

As Festas de Lisboa'17 vão decorrer de 1 de junho a 1 de julho.

Como destaques na programação encontram-se o concerto da Orquestra Gulbenkian, no dia 3 de junho, às 22h, na Praça do Comércio, com convidados que evocam os grandes compositores da América latina, e o espetáculo de encerramento das Festas de Lisboa, "Baila Comigo Lisboa", que vai transformar o Terreiro do Paço num "gigantesco salão de baile, ao melhor estilo latino", no dia 1 de julho, às 22h, juntando as bandas Gipsy Kings e Los Van Van, assim como DJ's, VJ's e escolas de dança.

Presentes nas raízes dos lisboetas e símbolos das Festas de Lisboa, os arraiais populares vão animar os bairros da cidade durante o mês de junho, os tradicionais Casamentos de Santo António vão unir 16 casais e as marchas populares vão descer a Avenida da Liberdade, no dia 12 de junho.

No âmbito da apresentação do programa das Festas de Lisboa, foram revelados os cinco vencedores do concurso Sardinhas Festas de Lisboa'17, que este ano contou com 5.168 propostas, vindas de cerca de 60 países, de participantes com idades entre os dois os 93 anos.

Os autores das cinco sardinhas premiadas deste ano são Patrícia Penedo, com a sardinha "Comadres", Ana Melo, com "A Fanfarra", Antonio Aragüez, com "Mergulhador Apaixonado", Miguel Angel Camprubi, com "Mulheres Lisboetas", e Joana Não, com "Lata Ensardinhada".