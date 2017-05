Debate quinzenal. Governo não autorizará 3000 despedimentos na PT

António Costa assegurou esta tarde que o Governo "não dará qualquer autorização" para um eventual despedimento por parte da Altice de cerca de três mil trabalhadores na PT, considerando que "nada o justifica".

No debate quinzenal no Parlamento, coube à deputada do PEV Heloísa Apolónia fazer a primeira intervenção, na qual considerou importante que António Costa, "em nome do Governo, anunciasse que não aceitará a intenção da Altice" de despedir cerca de 3000 trabalhadores na PT, segundo uma notícia avançada pelo Expresso no passado sábado.

"O Governo não dará qualquer autorização para que existam esses despedimentos. Nada o justifica. Temos, aliás, a indicação de que já terá havido um desmentido por parte do CEO da Altice", respondeu o primeiro-ministro.

De acordo com a deputada do PEV, "esta intenção, para ser concretizada, terá que ter o estatuto de empresa em reestruturação".

De acordo com a edição do Expresso de sábado, a PT quer avançar com rescisões em larga escala e já abordou o Governo, podendo estar em causa até 3000 postos de trabalho.

O Expresso revelou que a PT ainda não pediu o estatuto de empresa em reestruturação, mas já sondou o Executivo, tendo a ideia sido recebida com apreensão.