Pierre Moscovici: Comissão dá credibilidade mas pede esforços estruturais

"A economia portuguesa está livre dos constrangimentos do défice excessivo e penso que para aqueles que se interrogam sobre a credibilidade das finanças públicas portuguesas, sobre a solidez da economia portuguesa é um sinal extremamente tranquilizador", diz ao Expresso, o Comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Mais de sete anos depois de ter entrado no Procedimento por Défice Excessivo (PDE), Portugal recebe finalmente a recomendação que lhe permite sair do chamado braço corretivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

A Comissão Europeia decidiu por unanimidade fazer a proposta que é também um recado para os que ainda têm dúvidas. Pierre Moscovici diz que a Comissão não fala diretamente às agências de notação financeira mas, ainda assim, adianta que “ninguém pode ficar indiferente” ao facto de Portugal já não ter problemas de défice excessivo.

“Acho que há uma mensagem muito clara que os mercados ou as agências de notação financeira podem, e do meu ponto de vista, devem reter: ao sair do Procedimento por Défice Excessivo marcamos um sinal de confiança no que diz respeito à economia portuguesa, no que diz respeito às finanças públicas portuguesas”, continua.

Atualmente, apenas uma das quatro agências de notação financeira que contam para o Banco Central Europeu - a canadiana DBRS - mantém Portugal acima do nível “lixo”. As restantes - Standard & Poors, Moody's e Fitch - continuam a ver a dívida portuguesas como ativo especulativo e não como investimento.

A Comissão Europeia abre assim a porta de saída do PDE e uma janela de oportunidade para a credibilidade. Para a decisão dos comissários contribuiu a correção do défice em 2016 - ficou nos dos 2% do PIB - e as Previsões Económicas de Primavera que apontam para que este parâmetro se mantenha abaixo dos 2% em 2017 e 2018.

Parte da decisão é técnica, mas há aqui também uma componente política. É que a previsão da Comissão para o défice de 2017 - 1,8% do PIB - não tem em conta um eventual impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e os próprios técnicos do executivo comunitário têm avisado que a operação pode fazer subir o défice.

Pierre Moscovici também reconhece não “ter números definitivos”, que serão ainda confirmados pelo Eurostat. No entanto, desvaloriza um eventual problema. “Tendo em conta os contactos com o governo português estamos em condições de pensar que esta recapitalização não terá um impacto na correção duradoura do défice”, diz em entrevista.

“Mesmo que em determinada altura haja uma pequena subida (do défice), a partir do próximo ano, como se trata de uma medida extraordinária, as finanças portuguesas vão ficar saudáveis outra vez e abaixo de 3%”, confia.

O comissário francês - que pertence à família socialista europeia - esclarece que Bruxelas não tem dúvidas ou desconfianças em relação a Portugal. “Vemos que a política orçamental do Governo de António Costa é séria e que Mário Centeno a conduz de forma séria”.

“Sair do Procedimento por défice excessivo não é o fim dos esforços estruturais”

Mas a saída do PDE não é uma carta em branco. Pelo contrário, aumenta a pressão para que Portugal continue a reduzir o défice estrutural - em 0,6% do PIB por ano até alcançar um saldo estrutural positivo - e a reduzir também a dívida - que terá de continuar a descer dos 128% em direção aos 60%.

Nas recomendações feitas esta segunda-feira, os técnicos de Bruxelas avisam que o esforço de consolidação relativo a 2017 corre o risco de derrapar e recomendam um “esforço orçamental substancial em 2018”. Na prática, é uma sugestão para que o Governo tome medidas adicionais para fazer descer o défice estrutural.

Moscovici não vai tão longe, nem exige já essas medidas, mas avisa que “é preciso que se mantenha o esforço para reduzir o défice estrutural”. E acrescenta: “sair do Procedimento Por Défice Excessivo não é o fim dos esforços estruturais”.

Outro dos problemas que persiste diz respeito à dívida - a terceira mais alta da União Europeia. Também aqui, Moscovici avisa que os esforços devem prosseguir “para controlar” o que diz “continuar a ser um grande problema”.

As recomendações da Comissão têm agora de ser validadas pelos ministros das Finanças, que vão discutir o assunto a 16 de junho, no Luxemburgo. O Comissário diz estar confiante de que o Conselho validará a proposta da Comissão.

Ao passar para o braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, Portugal passa também a poder beneficiar de uma maior flexibilidade, disponível apenas para os países que não têm défices excessivos. Ainda assim as vantagens não são automáticas nem estão garantidas.

Desde logo, há uma flexibilidade prevista para os países que se deparam com um mau ciclo económico, mas lembra Moscovici que esta “não se aplica a Portugal neste momento, uma vez que o crescimento económico está de volta”.

O país pode, no entanto, vir a beneficiar - em condições particulares - de flexibilidade orçamental para fazer determinados investimentos públicos e para levar a cabo reformas estruturais. “Veremos no futuro se estas condições são cumpridas e se este pedido é feito”, não querendo “antecipar já” esses cenários.

“O que está em causa agora é um sinal de credibilidade que é grande para a economia portuguesa e para as finanças públicas portuguesas”, remata.