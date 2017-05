Passos Coelho: “São sobretudo os portugueses quem hoje quero felicitar”

“Trata-se de um resultado pelo qual todos devemos cumprimentar o Governo do país que assegurou, na condução da política financeira do Estado, as condições que nos qualificam para esta recomendação da Comissão Europeia”, afirmou o líder do PSD, a propósito da recomendação da Comissão Europeia de encerramento do Procedimento por Défice Excessivo

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, manifestou-se satisfeito pela recomendação da Comissão Europeia de encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), cumprimentou o Governo, mas sublinhou que "são os portugueses quem estão de parabéns". "Trata-se de um resultado pelo qual todos devemos cumprimentar o Governo do país que assegurou, na condução da política financeira do Estado, as condições que nos qualificam para esta recomendação da Comissão Europeia", afirmou esta segunda-feira Passos Coelho, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa. O líder do PSD salientou que, "apesar de não subscrever a forma como o Governo lidou com a estratégia orçamental e de discordar dos riscos acrescidos" que trouxe ao país, garantiu que fica "satisfeito por Portugal ter conseguido atingir a meta orçamental a que o país se tinha comprometido". "São, no entanto, os portugueses quem estão de parabéns neste dia e são, sobretudo, os portugueses quem hoje quero felicitar", disse, salientando que o país entrou em défice excessivo em 2009, quando o país era governado pelo primeiro-ministro socialista José Sócrates.