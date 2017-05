PR felicita Passos e Costa por saída do défice excessivo

O Presidente da República felicitou hoje o atual primeiro-ministro, António Costa, e o anterior, Pedro Passos Coelho, considerando que a decisão de encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) foi possível "pelo trabalho dos respetivos governos".

Segundo uma nota divulgada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa também "já falou ao telefone com o presidente da Comissão Europeia" a propósito deste processo, "tendo transmitido a Jean-Claude Juncker a alegria pelo reconhecimento dos esforços e sacrifícios dos portugueses".

A Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado a Portugal desde 2009.

Na sequência desta decisão, foi divulgada na página da Presidência da República na Internet uma nota dando conta de que "o Presidente da República felicitou hoje o primeiro-ministro António Costa e o anterior primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, pelo trabalho dos respetivos governos que permitiram a decisão hoje tomada".

Numa segunda nota, sobre o contacto telefónico com Jean-Claude Juncker, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao presidente da Comissão Europeia, além da sua "alegria", a certeza de que o compromisso dos portugueses em matéria orçamental "prosseguirá".

Hoje, a Comissão Europeia defendeu que Portugal deve garantir que a correção do défice excessivo é duradoura e considerou que "serão necessárias mais medidas a partir de 2017" para cumprir as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).

Portugal terá, assim, de "prosseguir o seu esforço orçamental em linha com as exigências do braço preventivo do PEC, o que implica um esforço orçamental substancial em 2018", acrescentou o executivo comunitário.