Dombrovskis: “Este é um dia importante para Portugal”

Valdis Dombrovskis congratulou-se esta manhã com o facto de Bruxelas recomendar a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE). “Este é um dia importante para Portugal. Recomendamos a revogação do Procedimento por Défice Excessivo para Portugal e esperamos que os Estados-Membros apoiem a nossa recomendação”, refere um comunicado do vice-presidente da Comissão Europeia.

Dombrovskis sublinhou que esta revogação deve-se em primeiro lugar ao povo português e “simboliza o caminho muito longo que Portugal e os portugueses percorreram para ultrapassar as dificuldades da crise, inverter a direção da economia e colocá-la de novo no trilho do crescimento”.

Segundo o responsável, o Governo terá de manter-se comprometido com o plano de reformas estruturais com vista ao país alcançar um crescimento sustentável. Entre outras recomendações, o vice-presidente da Comissão adverte que Portugal “deve continuar no caminho das políticas orçamentais responsáveis e garantir uma despesa pública mais eficiente; fazer face ao aumento dos custos dos sistemas de saúde e pensões; um maior reforço do seu sector financeiro, que inclui dar resposta aos elevados níveis de crédito mal parados”.

Dombrovskis apela também aos progressos ao nível do mercado laboral, com vista a combater o desemprego. “Convido as autoridades portuguesas a aproveitar este momento e agir agora com determinação para que Portugal desbloqueie o seu verdadeiro potencial e cresça no sentido de numa economia resiliente, dinâmica e inovadora”, conclui.