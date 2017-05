António Costa: “Esta tem de ser a última vez que passamos por um processo tão traumático”

Em São Bento, o primeiro-ministro comentou a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo. “Não chegámos ao fim do caminho”, sublinhou

O caminho é para “prosseguir”. Esta segunda-feira ao início da noite, no dia em que a Comissão Europeia recomendou a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, o primeiro-ministro considerou que se trata de “um sinal de confiança na economia” nacional. Em conferência de imprensa, em São Bento, António Costa defendeu que Portugal tem que continuar a “política orçamental responsável”.

“Esta tem de ser a última vez que passamos por um processo tão traumático”, disse Costa aos jornalistas. “Não podemos voltar a perder o que hoje alcançámos. Temos de prosseguir o caminho que estamos a construir, com uma política orçamental responsável, que acompanha o triplo desígnio de mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade”, insistiu.

O primeiro-ministro referiu ainda que o país se encontra “num ponto de viragem”, que só foi possível “graças à persistência das famílias, das empresas e de todo um país”. “O resultado de hoje é um sucesso nacional e mérito de todos os portugueses”, defendeu.

Esta segunda-feira, a Comissão Europeia, após a análise dos Programas de Estabilidade e Crescimento de Portugal e da Croácia, recomendou o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo de ambos os países. Apenas fica a faltar o “sim” dos ministros das Finanças dos 28.

“O reconhecimento da Comissão Europeia é uma prova de confiança no futuro da economia portuguesa e confirma que estamos num ponto de viragem. Resulta de uma série consistente de bons indicadores que conseguimos alcançar”, disse Costa, que deu como exemplo dados como a redução do défice, o crescimento do Produto Interno Brutos (PIB) e a diminuição do desemprego.

Assegurando que de Bruxelas não foi exigida qualquer medida adicional, o chefe do Executivo recordou que agora é preciso focar “numa visão a médio prazo”, “seguir o plano de Governo” e “crescer de modo sustentável e duradouro”.

“Como comprovámos não recuperamos produtividade por via do empobrecimento coletivo”, disse Costa. “Não chegámos ao fim do caminho. Chegámos ao ponto em que estamos reconfortados com o caminho que estamos a seguir”, acrescentou.

Questionado pelos jornalistas sobre uma possível ida de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, António Costa respondeu apenas: “Seria uma grande honra para Portugal. Centeno teria todas as condições para o fazer. Não nos candidatámos, mas também não rejeitaremos se a questão vier a ser colocada”.