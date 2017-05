Marques Mendes anuncia “grande alívio” fiscal para a classe média

O Governo vai mexer no IRS em 2018 e 2019, disse ontem Luís Marques Mendes na SIC. "No Orçamento para 2018 e 2019 vamos ter mexidas no IRS. Em 2018, cria-se mais um escalão para as classes mais baixas. E em 2019 poderá ser feito algo mais para as classes médias, por razões políticas, porque 2019 é ano de eleições".

Mendes garantiu também que Portugal vai sair do Procedimento por Défices Excessivos (PDE). “A decisão já foi tomada esta semana pelo Colégio de Comissários e vai ser confirmada às 10h30, na conferência de imprensa”, indicou Marques Mendes no seu comentário semanal.

“Havia um comissário ou outro mais renitente, pelo que o governo português enviou uma carta para Bruxelas com alguns compromissos como a continuada redução do défice. Essa carta ajudou a que a Comissão tomasse a decisão”, acrescentou o ex-líder do PSD.

Para Marques Mendes, esta “é uma grande notícia, estamos na lista negra desde 2009”. Porém, “não vale a pena embandeirar em arco porque não vamos ter facilidades, vamos ter de continuar a reduzir o défice e vamos ter de continuar a reduzir a dívida”,

Marques Mendes disse também que, na sua opinião, um aumento do IRC é “uma loucura, uma maluqueira, salvo o devido respeito pelo BE e pelo PCP, que defendem isso”. Marques Mendes sublinha que se houvesse um agravamento do IRC isso seria "um péssimo sinal para os investidores".

Quanto ao PSD, Luís Marques Mendes diz que, com os números do crescimento divulgados pelo INE na semana passada — ainda que o Governo anterior também tenha mérito — fica a perder porque insistiu no discurso do diabo e, agora, “se não muda de vida, arrisca-se a passar oito anos na oposição”.