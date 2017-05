Cavaco Silva e António Costa: evolução natural?

Comparar António Costa com Cavaco Silva é mais fácil com um dicionário à mão. “O que não pode ser comparado por ter características diferentes” é “incomparável”. Mas “incomparável” também significa “singular, ímpar, único, excecional”. Herman José avisou que a língua portuguesa é traiçoeira. O facto é que, com 31 anos de distância e uma viragem de século pelo meio, Costa e Cavaco foram artistas de peças (políticas) ímpares em que ninguém apostava um tostão (moeda da fase Cavaco) e compará-los é uma tentação.

Em 1985, ninguém dava nada pelo homem que rompeu com o bem-comportado Bloco Central e foi de boca aberta que o viram liderar um Governo minoritário de combate, queixinhas e armado em vítima, que lhe abriu espaço para uma maioria absoluta em 87, repetida e aumentada quatro anos depois. E em 2015, também ninguém dava nada pelo golpe (de asa?) do socialista que, tendo perdido as eleições, se virou para os partidos da esquerda mais radical apostado em provar que os comunistas não comem criancinhas ao pequeno-almoço e que, ano e meio depois, está com uma popularidade média de 40% nas sondagens. Um e outro arriscaram, um e outro romperam e ambos ganharam com isso. Cavaco ficou 12 anos no poder mais dez em Belém. António Costa, a quem muitos não davam um ano de vida (os Orçamentos não iam passar, lembram-se?), chegou a meio da Legislatura sem mácula junto de Bruxelas apesar das alegadas más companhias e com muitos dos que o acusavam de ter cedido aos radicais a reconhecerem que, afinal, ele foi garante de moderação. Falta-lhe o mais difícil: provar se num formato politicamente oposto ao de Cavaco e humanamente de outro tom também consegue chegar lá, à maioria absoluta. Uma coisa corre a seu favor — no desiludido centro-direita (território que Cavaco liderou e que Passos Coelho, ganhador nas urnas mas perdedor no xadrez, segura a custo) há quem lhe aprecie o jeito. Foi, aliás, um cavaquista, ex-líder do PSD e hoje comentador do regime quem se lembrou de fazer a comparação “incomparável”. Há três semanas, na SIC, Marques Mendes enumerou seis semelhanças entre as circunstâncias em que Costa hoje governa e aquelas em que Cavaco governou entre 1985 e 1987.

Vamos a elas. Agora, como há 30 anos, o Governo é minoritário; o país está a crescer depois de um período de crise económica e financeira; Portugal saiu de um resgate duro e a oposição é associada às políticas de austeridade; a oposição tem poucas causas e vê-se em grandes dificuldades; e o Presidente da República, embora de cor diferente do primeiro-ministro — em 85 era Soares (PS) com Cavaco (PSD); hoje é Marcelo (PSD) com Costa (PS) — entende-se na perfeição com ele. Mendes deixou a pergunta assassina para o PSD de Passos Coelho: “Na altura, o PS ficou dez anos na oposição. O que sucederá à oposição hoje?” E ensaiou a resposta: “É por estas e por outras que Assunção Cristas (líder do CDS) já sinalizou que quer ir às eleições em listas separadas. Se ela pensasse que PSD e CDS podiam vencer nunca teria admitido esse cenário.” Eis a vitória de António Costa dada como o cenário mais provável nas próximas legislativas por um barão do centro-direita.

Mas ultrapassar Cavaco no ranking dos poderosos ainda é, para o líder socialista, uma prova de obstáculos. Os ciclos políticos em que ambos chegaram ao poder são parecidos, mas as dinâmicas de atuação escolhidas por um e por outro são opostas. Com riscos suplementares para o atual primeiro-ministro. Cavaco, quando ganhou as eleições de 1985 sem maioria absoluta, escolheu correr sozinho sem ficar dependente de ninguém e desde o primeiro dia definiu como estratégia fazer tudo para que alguém partisse a corda. Ele só teria que se vitimizar. Apresentou um programa reformista ousado, tentou, chumbavam-lhe tudo, assim não dava. “O Governo, sendo minoritário, surgia como vítima e acumulava capital de queixa: queria resolver os problemas do país e a oposição não deixava”, escreveu o próprio nas suas memórias. E foi essa estratégia de confronto aberto no Parlamento, em que o Governo decidiu tomar as decisões que considerava necessárias sem se preocupar excessivamente com o seu carácter minoritário, que levou o PRD à época a cair na esparrela de apresentar uma moção de censura. Com o apoio do PS e do PCP, a censura passou e a esquerda derrubou o cavaquismo minoritário. Cavaco Silva recebia, assim, de bandeja a oportunidade que esperava para, sempre no papel de vítima, sempre a queixar-se dos bloqueios, fazer uma campanha a pedir condições para cumprir o seu programa e acabou por sair das legislativas antecipadas com mais de 50% de votos.

Costa não pôde nem pode seguir esta receita. Por um lado porque, como perdeu as eleições, nunca teria conseguido formar Governo se não tivesse uma maioria de apoios no Parlamento para apresentar ao Presidente da República (que ironicamente era Cavaco). E teve que se associar ao BE e ao PCP para valer mais do que a direita (PSD e CDS) que depois da vitória nas urnas se viu subitamente minoritária na Assembleia da República. Embora impedido de repetir o Cavaco de 1985 que escolheu governar sozinho para se reforçar, António Costa não desistiu de virar o jogo e fez a rutura à sua maneira. Mandou a tradição às malvas, deu um murro no status quo, abriu a porta ao Bloco de Esquerda e ao PCP e mentalizou-se para pagar a fatura que agora o impede de repetir Cavaco e de usar a vitimização para reclamar uma maioria que se baste a si própria.

Na era António Costa não há queixumes. Um otimista irritante (como Marcelo Rebelo de Sousa lhe chama) não se vitimiza, acredita que as vacas voam. E o engenho político faz o resto. A pouco mais de dois anos das legislativas, o primeiro-ministro começa a pronunciar as duas palavras com que sonha — maioria absoluta — mas o discurso sai-lhe embrulhado em papel veludo. “Para mim, há uma coisa que é certa: esta solução governativa é uma boa solução, com maioria absoluta ou sem ela. No final da legislatura, quando houver eleições e se houver maioria absoluta, entendo que havendo disponibilidade do BE, do PCP e do PEV (os Verdes entram na equação) para renovarmos esse acordo, isso era útil”, afirmou em abril, numa entrevista à Rádio Renascença. “Acho que temos que nos habituar a viver nestas diferenças e acho que é positivo.” Costa quer ser protagonista de um tempo novo.

Jorge Coelho, o barão do PS que em 2015 torceu o nariz à rasteira que o líder socialista pregou a todos, já reconheceu na “Quadratura do Círculo”, na SIC, que se enganou. E sinalizou estar convicto de que o atual primeiro-ministro, ao contrário de Cavaco Silva, quer ficar para a história não como o homem que secou os outros partidos à sua volta com duas maiorias absolutíssimas (que chegaram a reduzir o CDS a um ‘táxi’ de quatro deputados), mas sim como o político que arriscou um modelo heterodoxo e genericamente maldito e que em pouco tempo conseguiu resultados e louros. Alguns deles absolutamente estonteantes, como seja pôr as finanças públicas na linha seguindo a ortodoxia do euro que tanto o Bloco como o PCP teoricamente rejeitam mas na prática engolem, e calar os sindicatos, que depois de ano e meio a dormir, começam a reabrir o olho, muito devagarinho.

“É um mito que a ‘geringonça’ tenha assustado Bruxelas”, confessava há poucos meses ao Expresso o comissário europeu, Carlos Moedas, no papel de porta-voz da Comissão Europeia. Foi mais ou menos o que aconteceu com Mário Soares há 30 anos, quando teve que se habituar ao economista que acusava de ser um nabo na política e a quem começou por adivinhar vida curta, mas com quem acabou por ter que conviver duas décadas. No primeiro mandato, Soares foi cordato com o professor de Economia, tão cordato que assegurou o apoio do PSD para a sua reeleição como Presidente da República. E só depois de reeleito, com uma esmagadora maioria, é que fez o gosto ao dedo — o segundo mandato do Presidente socialista foi um arraso ao cavaquismo. António Costa ainda coabita com um Marcelo Rebelo de Sousa recém-eleito e, tal como Cavaco, experimenta a cordialidade de um chefe de Estado em primeiro mandato. Embora Marcelo vá dizendo que quando Costa vê “rosa” ele muitas vezes vê “roxo”, a verdade é que, para ira crescente e cada vez menos disfarçável da direita, o entendimento entre ambos é mais do que isso: é mútua ajuda. Só falta o PS apoiar uma recandidatura de Marcelo para Costa revisitar Cavaco.

Mas voltemos às diferenças, que tornam mais imprevisível e por isso fascinante o desfecho da era António Costa na escala evolutiva dos políticos poderosos. José Miguel Júdice, que foi cavaquista, é amigo do atual primeiro-ministro, comenta a atualidade política na TVI e pensa como poucos, deixa um alerta: “Todas as histórias de amor são iguais. Mas todas as histórias de amor são diferentes. E se há similitudes históricas entre estes dois ciclos, também há um paralelismo que não é material. Eles são muito diferentes. Cavaco é um pragmático. Costa é um homem de esquerda. E sendo Costa um otimista não pode dizer: não me deixam governar.” Deverá, por isso, desistir de uma maioria absoluta? Nem pensar. “Quando António Costa disse à Renascença que se a tiver chama na mesma o BE e o PCP, ele está a dizer: eu quero uma maioria absoluta. Só que o diz de forma simpática.” Júdice conhece bem o atual primeiro-ministro: “Ele é um homem de uma segurança profundíssima. Não vai sequer pensar não a ter.” Mas não a poderá pedir. Seria espantar os parceiros que o seguram. E Costa, que sabe bem como Marcelo nem quer ouvir falar de eleições antecipadas e que aposta forte na sua cumplicidade estreita com o Presidente, nunca dará nem ao BE nem ao PCP razões para provocarem uma crise.

Foi exatamente o que o “incomparável” Cavaco Silva fez em 85. Após ganhar as eleições (um prazer que Costa ainda não experimentou), Cavaco nunca se esforçou em fazer acordos com potenciais parceiros e confessa-o na suas memórias: “Não me parecia que um Governo de maioria relativa mas homogéneo, como aquele que eu tinha formado, fosse menos estável do que uma coligação entre o PSD e o PRD e, por isso, fiquei satisfeito por ela não ter ocorrido.” No seu caso, fez da minoria uma arma e no primeiro ano em São Bento lançou um plano de reformas para o país que sabia não terem hipóteses de passar — desde uma reforma das leis laborais até à proposta de abertura da televisão à iniciativa privada, passando por uma lei de bases da reforma agrária ou por uma reforma fiscal. Foi tudo chumbado. Tudo como convinha.

António Costa, ao contrário, adaptou o discurso e a prática às limitações da “geringonça” e quando a direita o acusa de não fazer reformas de fundo e Marcelo lhe lembra que é preciso sair da patologia do dia a dia e governar com uma estratégia de médio e longo prazo, ele chuta para canto: “A expressão reformas estruturais arrepia-me. Qualquer pessoa fica logo alérgica”, afirmou recentemente. Embora lidere um Governo minoritário, o primeiro-ministro sabe que o suporte maioritário que assegurou no Parlamento tem um preço. Ao contrário de Cavaco, que caiu em 18 meses, ele tem como horizonte cumprir a legislatura. Mas para isso não pode dar guinadas na engrenagem. A “geringonça” é alérgica a proclamações reformistas que lembram os recados da troika e do FMI. As reformas que esperem.

Na era Cavaco, a atmosfera era radicalmente diferente. As urgências (ainda) eram muitas. Basta lembrar que só em 1989 é que a Constituição Portuguesa abriu a economia à iniciativa privada... Mas não foi só por isso que Cavaco se pôde dar ao luxo de cortar a direito. O final do século XX foi em todos os sentidos mais favorável do que este arranque do século XXI e Cavaco Silva teve condições únicas para assombrar o país. Embora tenha chegado ao poder após a saída de Portugal de um resgate, sem as atuais regras do euro a música era outra e a vida de quem governava muito mais fácil. Outra vez José Miguel Júdice: “Com inflações de 15% faziam-se maravilhas. Era oxigénio puro, dava autênticos estados de euforia. Costa não tem nada disso.” Nem o programa 2020 (dinheiros de Bruxelas) é hoje comparável aos milhões que na altura choviam em Portugal. O eldorado europeu dos finais dos anos 80 estava a léguas da Europa que hoje vive suspensa da sua própria sobrevivência como projeto comum.

O que vai acontecer na União Europeia é, aliás, uma das variáveis a condicionar o ciclo de António Costa, que no domingo terá suspirado de alívio com a derrota de Marine Le Pen mas que aguarda para ver o que dão as eleições alemãs de outubro e sobretudo quem será o próximo ministro das Finanças da Alemanha. Gerir a esquerda cá dentro e cumprir com o espartilho do euro lá fora exige um equilíbrio que será, na segunda metade da legislatura, mais ou menos fácil consoante a Europa repense ou não a prioridade de políticas de crescimento para todos. Outra variável a ter em conta é, cá dentro, uma eventual mudança na liderança do maior partido da oposição, que tem congresso marcado para o início do ano. A Passos Coelho, Costa contrapõe os resultados (menos défice, menos desemprego, mais crescimento) que foi conseguindo sem o Diabo chegar. Mas se outro vier, com outro discurso, sabe-se lá.

Rui Oliveira e Costa, o rosto da Eurosondagem, vê à partida uma vantagem do PS relativamente ao PSD nas próximas legislativas: “Ganhar é conseguir apresentar uma maioria e mesmo que não tenha maioria absoluta o PS é quem mais facilmente a apresenta”. Na opinião dele, uma maioria absoluta é difícil. Num estudo que há anos publicou no Expresso, Oliveira e Costa explicou porque é que “o PSD consegue ter maiorias absolutas com 43% mas o PS só as consegue com 45%”. Para já, o partido ainda não foi além dos 40% em média nas várias sondagens (nas da Eurosondagem o máximo que conseguiu foi 39,7%). Mas neste ciclo (como no cavaquista), Rui Oliveira e Costa vê um fator que pode fazer a diferença: “Se me pergunta se o PS pode ter maioria absoluta sozinho eu digo que não. Se me pergunta se o Costa pode dá-la ao PS eu digo que sim.” Porquê? Cavaco era carisma, Costa é habilidade política. Até pela forma como já está a pedir a maioria absoluta sem a pedir — “Não tenho sonhos desses. Mas se a tivesse, havendo disponibilidade do BE e do PCP para renovar acordos, seria útil.” O patrão da Eurosondagem diz que “ele [Costa] na Câmara de Lisboa fez o mesmo. Conquistou a Roseta e o Sá Fernandes mas nunca desistiu de querer mais. Se tem 40%, quer 50%. E se tem 50%, quer dois terços.”

Pausa para respirar. É que no ciclo ‘costista’, ao contrário do de Cavaco Silva, há outras duas vontades em jogo. E António Costa sabe que manter o BE e o PCP na esfera do poder garante-lhe a paz social que tanto oxigénio lhe deu nesta primeira metade da legislatura. Por isso, ele diz que mesmo que se baste a si próprio, vai chamá-los. É que pode-se ter uma maioria absoluta e não ter condições sociais para governar em paz (Cavaco que o diga, quando experimentou um bloqueio na ponte 25 de Abril era maioritaríssimo no Parlamento e nunca mais se endireitou). E pode-se ter um Governo minoritário e garantir uma estabilidade e descrispação sociais nunca vistas (Marcelo não será o único a sentir-se conquistado com o feito). Verdadeiramente do outro mundo era conseguir as duas coisas — maioria absoluta e calmaria política, assegurada pela manutenção do BE e do PCP no jogo. Aí sim, seria um verdadeiro salto na cadeia. Não é por acaso que o primeiro-ministro aparentemente mãos largas propõe-se continuar a ser o grande federador das esquerdas tenha a votação que tiver.

Segundo os manuais de ciência política, nada favorece, no entanto, argumentos para este filme. Se o PS conseguisse ganhar as próximas legislativas com uma maioria absoluta, bloquistas e comunistas deixavam de ver o seu voto contar na Assembleia da República e quando o voto de um partido não conta ou esse partido passa a partido de protesto e de oposição assumida ou arrisca-se à irrelevância. Por isso, as palavras de Costa foram já desmontadas entre comentadores televisivos. “Isso não é para levar a sério. Ele pode convidá-los mas eles não aceitariam”, antecipou Pacheco Pereira na “Quadratura do Círculo”. “Quem alinhasse numa coisa dessas seria um idiota útil”, afirmou Marques Mendes na SIC.

Há uma porta de saída: António Costa fazer convites para um futuro Governo, pelo menos ao BE, que se tem mostrado particular e progressivamente acomodável, bastante mais do que o PCP. O recuo do Bloco no recente relatório que fez a quatro mãos com os socialistas sobre a dívida, em que deixa cair a ideia de uma defesa unilateral (sem esperar pela Europa) de um haircut de parte da dívida portuguesa, foi vista nos meios políticos como um sinal de que Francisco Louçã, o rosto do BE no processo, está a trabalhar para levar os bloquistas ao Governo. A forma como Louçã fala e manda recados ao primeiro-ministro (seja para lhe recomendar cuidado na banca, seja para anunciar publicamente que a continuidade do Governador do Banco de Portugal não está em causa) também dá que falar e a sua entrada, pela mão de António Costa e Mário Centeno, para o Conselho Consultivo do BdP parece a cereja no topo deste bolo.

É certo que os manuais voltam a não ser favoráveis a teses simplistas nesta matéria porque, teoricamente, ninguém quer ficar agarrado a um Governo e sofrer o desgaste inerente sem ter poder de facto. E sem que se o seu voto conte no Parlamento, o poder de um partido que aceitasse integrar o Executivo arriscava-se a ser pouco mais do que simbólico. Mas é aqui que volta à baila a arte de António Costa, que exercitou nos seus tempos de presidente da maior câmara do país, quando passou de uma maioria relativa que o obrigava a negociar a uma maioria absoluta em que continuou a fazer pontes. Nos bastidores do Partido Socialista o slogan em marcha assenta nesse pressuposto: “Ele quer ficar para a história como alguém que criou um modelo de governação novo e consegue ter resultados em condições em que ninguém acreditava. Mas sem afastar os partidos que, sendo mais radicais, são essenciais na esfera do poder para garantir estabilidade social.” Só falta saber que enquadramento é que este objetivo tem que ter no futuro e não é líquido que o tema seja integralmente pacífico, quer dentro da família socialista, quer entre a família e os seus novos parceiros.

Há no PS quem gostasse de uma coligação com o Bloco. Costa já disse que “estamos bem assim, todos têm mantido a margem de liberdade e de solidez necessária e em equipa que ganha não se mexe”. Há quem sonhe com um acordo pré-eleitoral. Há quem avise que uma coligação sem o PCP partiria isto tudo. E ninguém acredita que os comunistas se deixem apanhar em acordos de longo prazo. Todos sabem que António Costa é contra coligações pré-eleitorais. As sondagens mostram que neste momento ao PS basta-lhe um partido (pode dispensar o PCP) para ter maioria. Mas acima de todos estes cenários, desejos, alas mais à esquerda ou perfis mais moderados, há um fator incontornável. Depois de ter levado o partido ao poder com uma derrota eleitoral e de ter provado que é possível romper e ganhar, Costa neste momento, no PS, faz o que quiser. Como Cavaco provou há 30 anos, os ciclos de rutura são únicos. À “geringonça” só falta confirmar que quem arrisca petisca.

Texto originalmente publicado na edição semanal de 13 de maio de 2017