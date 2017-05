Passos diz que PSD quer ganhar autárquicas

No encerramento da convenção autárquica distrital do PSD em Lisboa, Passos Coelho garantiu que o PSD não irá "transformar as eleições numa festa", mas irá fazer tudo ao seu alcance para as vencer. "Vamos enfrentar eleições para as quais definimos um objectivo muito claro que é ganhar. Sabemos que não é um objectivo nem fácil nem simples", disse, e lembrou que o PSD leva de atraso quase 50 câmaras em relação ao PS.

Alertando que "só depois de ouvir os eleitores é que se sabe quem ganha", o líder do PSD sublinhou que só agora, depois de muitos considerarem o partido derrotado à partida, se começou a perceber "que essa ideia era precipitada". "À medida que vão sendo conhecidos problemas em alguns concorrentes, percebem que nós estamos nestas eleições para as disputar, não estamos aqui para ver passar comboios", assegurou.

Passos Coelho deixou uma palavra especial à candidata do PSD a Lisboa e sua vice-presidente, Teresa Leal Coelho, manifestando-se convicto de que irá trazer para o debate na capital "o que de melhor a tradição social-democrata tem". "Nunca desistimos e nunca nos resignamos. E essa ideia aberta, tolerante, cosmopolita que a Teresa também representa pode ser um contributo importante para outras batalhas que se vão travar na Área Metropolitana de Lisboa e não só em Lisboa", disse.