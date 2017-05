Centeno tenta tranquilizar Bruxelas sobre crédito malparado

Bruxelas está mais otimista com Portugal mas, para a Comissão Europeia, nem todos os problemas estão resolvidos, a começar pela questão do crédito malparado. O executivo comunitário, nos contactos com o Governo português terá insistido neste ponto, o que levou Mário Centeno a enviar, por escrito, garantias de que está já a tomar medidas. Numa carta enviada à Comissão, o ministro das Finanças dá conta do que está a ser feito em termos legislativos para lidar com o malparado.

Há um ano, Bruxelas tinha recomendado ao Governo que tomasse medidas "até outubro de 2016, para facilitar o saneamento dos balanços das instituições de crédito e fazer frente aos níveis elevados de crédito em risco". No entanto, até agora, os técnicos da Comissão não ficaram convencidos. De acordo com um documento a que o Jornal Politico teve acesso, defendem que Portugal - juntamente com mais seis países, incluindo Itália e Irlanda - deve fazer mais para limpar os balanços bancários dos ativos, evitando que o malparado continue a restringir a oferta de crédito às empresas e a afetar o crescimento económico. Os técnicos da Direção-Geral da Estabilidade Financeira propõem assim que o aviso faça parte das novas Recomendações Específicas por País, que serão anunciadas na próxima segunda-feira de manhã, pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis e pelo Comissário para os Assuntos Económicos Pierre Moscovici.

Será também no primeiro dia da semana e horas antes de Mário Centeno entrar na reunião do Eurogrupo, que a Comissão vai anunciar se Portugal deve ou não sair finalmente do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

Na mesma carta, enviada no fim de semana passado, Mário Centeno defende também que o país cumpriu todas as condições de saída, a começar pela redução do défice para 2% do PIB em 2016. O ministro conta ainda com as próprias previsões da Comissão que apontam para que o défice fique abaixo deste valor nos próximos dois anos.

Do lado dos comissários - e de acordo com fontes comunitárias - há o reconhecimento dos bons resultados e vontade para tirar finalmente Portugal da lista negra. Apesar de saberem que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos ainda pode fazer subir o défice de 2017 e eventualmente atirá-lo para cima dos 3%, estão inclinados para tomar já uma decisão política favorável a Portugal. A confirmar-se a recomendação de Saída do PDE, Bruxelas deixa nas mãos do Governo a responsabilidade de controlar as contas para não voltar a entrar.