Défice Excessivo. Decisão será conhecida na próxima segunda-feira

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira uma conferência de imprensa sobre o Semestre Europeu, que terá lugar na próxima segunda-feira em Bruxelas. Nessa altura, o executivo irá comunicar as decisões sobre o défice excessivo e as recomendações específicas por país, após a análise dos Programa de Estabilidade e dos Programas Nacionais de Reformas.

De acordo com fontes comunitárias, na última reunião de Comissários houve consenso em torno dos esforços e dos bons resultados de Portugal.

A confirmar-se uma recomendação favorável à saída de Portugal, o processo segue para os ministros das finanças dos 28, que têm a palavra final.

O ministério de Mário Centeno defendeu que estão reunidas as condições para Portugal sair Procedimento por Défice Excessivo (PDE), após a divulgação das previsões económicas de Primavera. Em comunicado, o ministério das Finanças reiterou o compromisso do Executivo com o “cumprimento rigoroso dos objetivos orçamentais” e “a sustentabilidade das finanças públicas”.