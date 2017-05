“Passismo” faz limpeza 

“Higienização” é a palavra que tem sido usada no PSD para descrever o que irá acontecer nos próximos dias na concelhia de Lisboa do partido. Daniel Gonçalves, presidente da junta de freguesia das Avenidas Novas e pai de Rodrigo Gonçalves, o presidente interino da comissão política concelhia, vai ser riscado da lista de candidatos do PSD às próximas autárquicas. Será caso único: entre os atuais cinco presidentes de junta do PSD em Lisboa, Gonçalves é o único que não será recandidato. Ao que o Expresso apurou, o veto, que tem o apoio da direção nacional do partido, será oficializado na próxima semana, na reunião da distrital de Lisboa que irá fechar o processo de escolha dos cabeças de lista do partido no distrito.