BE quer fechar linhas gerais do OE 2018 “bem antes” das autárquicas

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse esta terça-feira que as linhas gerais do Orçamento do Estado (OE) de 2018 devem ser fechadas "bem antes" das autárquicas, agendadas para 1 de outubro, e devem centrar-se no investimento no Estado social.

"O BE é da opinião que as traves-mestras do Orçamento do Estado até podem ser acordadas bem antes dessa data [1 de outubro], e devem ser", declarou a bloquista, questionada pela agência Lusa sobre as negociações para o OE de 2018.

O Governo, vincou Catarina Martins, já apresentou um Programa de Estabilidade a Bruxelas, "que o BE contesta, com metas que não devem ser seguidas", e se já houve trabalho do executivo a nível europeu então "está na altura também de fazer outro trabalho com o parlamento para fazer um Orçamento que possa responder às posições conjuntas" firmadas com BE, PCP e "Os Verdes".

No caso do Bloco, as prioridades são a recuperação de rendimentos, "salários, pensões", e o investimento no Estado social, e nesse campo "a Educação e a Saúde não podem ficar de parte".

Catarina Martins falava à Lusa à margem de uma visita à Escola EB 2+3 de Vialonga, freguesia do concelho de Vila Franca de Xira.

A coordenadora do Bloco falou com alunos, visitou salas de aulas técnicas, a sala dos docentes, e chegou mesmo a participar numa aula procurando saber dos alunos as dificuldades maiores com que se deparam diariamente.

A unidade de Vialonga, assinalou a líder bloquista, tem uma "oferta educativa" válida e que "responde a alunos com diferentes dificuldades", combatendo o abandono escolar, mas a escola tem um problema: "Não tem obras, não tem obras há muitos anos, está degradada, não tem atualização tecnológica, tem amianto ainda, chove dentro das salas. É uma escola que precisa de investimento".

A EB 2+3 de Vialonga não integra os mapas de investimento que o ministério da Educação já apresentou, o que o Bloco contesta, pedindo a entrada da escola nessa lista.

"Estamos a negociar o Orçamento do Estado, e é importante que um país faça opções. E seguramente investir na Educação, na escola pública, dar condições às crianças e jovens que hoje estudam, é um dos investimentos mais importantes", reforçou Catarina Martins.

O Orçamento do Estado para 2018 será já o terceiro do Governo do PS liderado por António Costa e viabilizado no parlamento com posições conjuntas com BE, PCP e "Os Verdes".