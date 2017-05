Marques Mendes diz que PS tentou outro candidato para o Porto. PS nega

O PS tentou ter outro candidato para a câmara municipal do Porto e chegou inclusivamente a contactar o jornalista Júlio Magalhães nesse sentido, disse este domingo Luís Marques Mendes no seu comentário na SIC.

O comentador e antigo líder do PSD referiu que o partido contactou telefonicamente, ao mais alto nível, Júlio Magalhães, que é diretor do Porto Canal. O PS já reagiu, dizendo que tal é “completamente falso”.



No sábado o PS anunciou que Manuel Pizarro é o candidato do partido à autarquia portuense, na sequência da rutura com Rui Moreira. O atual presidente da câmara não gostou das declarações de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, que disse que a vitória de Rui Moreira nas eleições seria também uma vitória do PS.

Segundo Marques Mendes, perante a dúvida sobre se Manuel Pizarro, presidente da distrital do Porto do PS e vereador da câmara (com os pelouros da habitação e ação social), iria aceitar ser o candidato do PS, o partido "chegou a convidar outra pessoa ".



O comentador referiu também que o grande vencedor da polémica Moreira-PS é Rui Moreira e que o PS não tinha outra alternativa que não fosse retirar o apoio ao presidente da câmara do Porto pois, “se não o fizesse isso era a humilhação total”.