E o ministro da defesa vai a Marrocos

José Azeredo Lopes reúne-se na capital marroquina, Rabat, com o ministro delegado junto do primeiro-ministro para a Administração dos Assuntos de Defesa, Abdellatif Loudiyi, recentemente reconduzido no cargo no novo Governo de Marrocos. Em seguida, o ministro português encontra-se com o Inspetor-Geral das Forças Armadas, general Abdalfattah Luarak.



De acordo com uma nota do ministério da Defesa, "os desafios de segurança internacional, o desenvolvimento das indústrias de Defesa e o reforço da cooperação ao nível da segurança marítima" serão os temas na agenda das reuniões. Azeredo Lopes estará, à tarde, na fragata Álvares Cabral, que se encontra em Casablanca para um exercício conjunto entre a Marinha portuguesa e a Marinha Real de Marrocos, que decorrerá entre 8 e 12 de maio. O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Silva Ribeiro, e o subdiretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, general Henrique Macedo, acompanham o ministro da Defesa na deslocação a Marrocos.



O primeiro acordo de cooperação na área da Defesa com aquele país do norte de África foi assinado há 23 anos, em 1993. Portugal e Marrocos assinaram também uma declaração conjunta em 2003 sobre "cooperação em matéria de segurança marítima" e estabeleceram um "mecanismo de alerta rápido de combate à poluição no mar", segundo o ministério da Defesa. Em 1996 foram assinados acordos técnicos entre os Exércitos, Forças Aéreas e Marinhas portuguesas e marroquinas.

A utilização dos simuladores dos aviões C-130 marroquinos, na base aérea de Kenitra, por parte da Força Aérea portuguesa, o treino de busca e salvamento em ambiente desértico, em Marrocos, e terrestre e marítimo, nos dois países, e a pesquisa hidrográfica e oceanográfica são algumas das atividades realizadas no âmbito daqueles acordos. A Marinha Real de Marrocos é um importante cliente do Arsenal do Alfeite, que entregou o navio patrulha El Lahiq em 2015 depois de uma reparação profunda que constituiu o "maior projeto realizado na vertente internacional", segundo afirmou na altura o ministério da Defesa.