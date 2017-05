Pizarro aceita “com orgulho” ser o candidato do PS à câmara do Porto

É oficial. Manuel Pizarro é o candidato do Partido Socialista à câmara do Porto, conforme foi anunciado pelo presidente da concelhia da cidade. Numa curta declaração após a conclusão da reunião desta manhã, Tiago Barbosa Ribeiro confirmou o que era já dado como certo: os socialistas afastam-se de Rui Moreira e correm em pista própria, escolhendo para cabeça de lista aquele que foi já o candidato do partido em 2013 e que é atualmente vereador.

“O PS nunca fez depender nenhum tipo de acordo a nenhum tipo de lugar”, frisou aos jornalistas Tiago Barbosa Ribeiro, para lamentar a posição do atual presidente da câmara do Porto e acrescentar que “a casamentos e batizados só vai quem é convidado”.

O presidente da concelhia referiu que nome de Pizarro foi decidido “por unanimidade e aclamação”.

“A campanha autárquica começará hoje mesmo”, concluiu.

Também o candidato falou aos jornalistas. “Aceitei com orgulho”, disse, tal como sublinhou ter “muito orgulho no trabalho destes quatro anos na câmara do Porto”.

“Não vamos mudar a avaliação positiva que temos em função destes últimos acontecimentos”, acrescentou Manuel Pizarro, para quem é, no entanto “mais proveitoso manter uma boa amizade, do que um casamento” sem condições para se manter.

“Vamos continuar a trabalhar”, prometeu, a propósito da sua atual posição como vereador, garantindo que “o Porto e os portuenses estão mesmo à frente de tudo”.