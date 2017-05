PS deverá anunciar ainda esta manhã candidato próprio ao Porto

O PS deverá anunciar cerca das 12h, após o final da reunião da concelhia do Porto, o nome de Manuel Pizarro como candidato próprio à câmara de Lisboa.

A decisão resolve o impasse político em torno da autarquia, depois de o núcleo próximo do atual presidente, Rui Moreira,ter decidido esta sexta-feira descartar o apoio dos socialistas, na sequência de declarações feitas por Ana Catarina Mendes.

Coloca ainda esse ponto final a tempo do arranque da Convenção Nacional Autárquica, que os socialistas realizam esta tarde, em Lisboa.

Em cima da mesa na reunião da concelhia do Porto, esta manhã, discutiu-se a questão que se imppunha: ultrapassar o diferendo e continuar a apoiar Rui Moreira - que em entrevista à SIC, foi claro e esclareceu que não aceita que “o PS tente fazer crer que há uma coligação informal entre o partido” e o seu movimento - ou apresentar um candidato próprio?

Quanto à convenção, a abertura está agendada para as 14h30, com as intervenções do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, do presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, Marcos Perestrello, do secretário-geral da JS, Ivan Gonçalves, e da presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais.

Ao longo da tarde existirão, depois, vários painéis onde serão debatidos temas como a descentralização, os municípios, o ambiente, a habitação e direitos sociais, cultura e economia e inovação.

Ao final do dia, o encerramento da Convenção Nacional Autárquica do PS será feito pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, e pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa.

