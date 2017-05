Rui Moreira já se tinha queixado a Costa do PS

Rui Moreira, o independente que preside à Câmara do Porto, acusou esta sexta-feira o PS de estar a tentar apropriar-se da sua candidatura às próximas eleições autárquicas, sublinhando não aceitar que “tentem fazer crer que existe uma coligação informal”. Na SIC, o autarca rejeitou fazer “contabilidade” com o PS.

O autarca do Porto adiantou que conversou na quinta-feira com o primeiro-ministro e que ele já sabia que havia um incómodo da sua parte. “Eu já tinha feito saber a pessoas do Partido Socialista desse incómodo. Ele teve a gentileza de me ligar apenas nesse sentido”, acrescentou.

O movimento independente “Porto, O Nosso Partido” decidiu descartar o apoio dos socialistas na corrida autárquica na quinta-feira à noite, numa reunião de emergência, Na origem do divórcio esteve Ana Catarina Mendes, que ao Expresso há um mês e mais recentemente ao Observador, reiterou que o PS teria uma presença forte nas listas de Rui Moreira. Na altura, o autarca chegou a dizer que não haveria "jobs for the boys", um recado para os socialistas.

Moreira disse esta sexta-feira estar disponível para integrar nas listas o líder do PS-Porto e atual vereador, Manuel Pizarro, mas apenas como cidadão e não como militante socialista: “Será convidado pela sua lealdade e competência e não por ser dirigente ou militante socialista”.