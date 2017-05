Passos confia na vitória do “moderado” Macron enquanto pede um Brexit suave

“O que é a Europa?”, foi assim que o presidente do Partido Social Democrata, Pedro Passos Coelho, iniciou o seu discurso, na abertura do seminário internacional “Futuro da Europa”, organizado pelo Partido Popular Europeu no Palácio da Bolsa, no Porto, iniciado esta quinta-feira e que encerra amanhã. O dirigente social-democrata abordou temas incontornáveis da atualidade como o Brexit, as relações transatlânticas com os Estados Unidos, a competitividade económica, a globalização, o populismo e, consequentemente, as eleições presidenciais francesas. “Espero que [Emmanuel] Macron seja o próximo presidente francês”, afirmou Passos Coelho, por, na sua opinião, tratar-se de um candidato “pró-europeísta, moderado, centrista e essencial”. Por outro lado, acrescenta o líder do PSD, Marine Le Pen é a “candidata da desintegração”.

Não obstante, Passos Coelho não esconde algumas reservas e diz “não esquecer que quase metade do eleitorado votou contra a ideia do projeto europeu”. Numa outra perspetiva, o dirigente social-democrata frisa a instabilidade da situação política francesa, com a divisão dos partidos, “enquanto a Frente Nacional está muito organizada”

A três dias das eleições em França, as sondagens dão vantagem ao candidato independente de 39 anos, com um valor de 59% nas intenções de voto, face aos 41% logrados por Le Pen, mas Passos Coelho questiona “que reformas poderá Macron fazer, se o parlamento for composto por eurocéticos e radicais?” O presidente social-democrata vinca igualmente que o problema do crescimento do populismo e do nacionalismo se estende igualmente a outros países, sem referir, contudo, exemplos.

Países que abandonam a UE não podem ser exemplo

Relativamente ao Brexit, Passos defende que a população do Reino Unido pretendeu “mostrar insatisfação com a situação atual”, centrada numa “crise” que, refere, pode ser económica, migratória, social e de segurança. Apesar de frisar a importância de “evitar um Brexit complicado”, o principal líder da oposição acrescenta que “não podemos ter como exemplo países a abandonarem a União Europeia e a terem melhores condições económica”, porque isso, acredita, “seria um grande incentivo de que a EU não é plural e progressiva”.

“É importante”, considera Pedro Passos Coelho, “ter uma resposta política para o problema com a Rússia, para o Brexit e para as relações com os Estados Unidos”, ao mesmo tempo que apela para a necessidade de “estados mais solidários e responsáveis dentro da UE e acredita que “ainda não é tarde para pensar numa união financeira”.

À pergunta inicial (“o que é a Europa?”), Pedro Passos Coelho recorda que “a UE tem 27 países com diferentes contextos históricos, distintos processos e níveis de desenvolvimento”, bem como “diferentes estruturas de sociedade”. Lembra igualmente a conturbada relação histórica com a Rússia, os problemas nos Balcãs ou as tensões do passado entre a França e Alemanha. “Temos diferentes europas dentro da Europa” e “todas essas tensões fazem parte” dela, afirma o presidente do PSD.

Também presente no seminário, Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do grupo política do Partido Popular Europeu, afirmou que “o Governo português está a dar pouca atenção” ao processo de desvinculação do Reino Unido em relação à UE e relembra a importância das trocas comerciais com as Terras de Sua Majestade.

Ao analisar o contexto económico nacional, Paulo Rangel mostra-se igualmente apreensivo, pelo facto de o atual executivo “ter travado todas as reformas” e acrescenta que os bons resultados obtidos são fruto dos “esforços efetuados pelo anterior governo até 2015”.