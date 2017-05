Marcelo contraria Passos: “Tendência do crescimento melhorou. Tudo boas notícias”

Marcelo Rebelo de Sousa resolveu comentar os últimos números do desemprego – a segunda maior descida da UE segundo o Eurostat – com referências ao anterior Governo. Sublinhando que o crescimento económico no final do Governo de Passos Coelho existiu mas foi "limitado", Marcelo congratulou-se com as "boas notícias" que agora chegam.

"Como sabemos foi um processo muito difícil o da crise, e o crescimento económico no final do Governo anterior foi limitado", afirmou o Presidente da República à margem de uma visita ao Hospital das Forças Armadas, no Porto. "Houve crescimento, que contrastava com o período pior da crise" mas foi "limitado".

"A grande dúvida – continuou Marcelo – era saber se essa tendência (de crescimento) se confirmava e se melhorava. Parece confirmar-se e parece melhorar. Tudo boas notícias", concluíu.

Pedro Passos Coelho contestou no fim de semana a tese de Marcelo Rebelo de Sousa segundo a qual, o que o Governo de António Costa está a fazer em matéria de investimento é o mesmo que o anterior Governo fez.

"Não é", disse o líder do PSD, de visita a Viana do Castelo, onde afirmou que a tendência de diminuição da taxa de desemprego e do aumento da criação de emprego registou-se durante os anos do seu Governo.

A resposta de Marcelo chegou esta terça-feira, indiretamente.