CDS cético na Europa? Jamais

O Presidente da República pode ficar tranquilo: o CDS jamais voltará aos anos do euroceticismo que marcou o partido durante o consulado de Manuel Monteiro. A garantia é dada ao Expresso pelo presidente do gabinete de estudos dos centristas, Diogo Feio. O antigo eurodeputado recorda que o partido tem uma matriz europeísta, da qual só se afastou nos anos de Monteiro (“que já nem está no CDS”), altura em que chegou a sair do PPE (a família europeia a que voltou em 2009). E diz mesmo que um regresso a essa lógica eurocética “está completamente fora de causa”.

O Expresso noticiara, na semana passada, que Marcelo Rebelo de Sousa estaria preocupado com a possibilidade de o CDS, explorando mais uma vertente para se poder demarcar do PSD, se estar a preparar para assumir uma postura bastante crítica em relação à atual Europa. Assunção Cristas, europeísta convicta, não gostou de ver mencionada a hipótese de isso poder significar um regresso a outros tempos. E mandatou o partido para dar a resposta: uma conferência sobre a Europa, a ter lugar ainda antes do verão.

“O CDS é um partido naturalmente favorável à existência de uma União Europeia cada vez mais forte, que possa resolver os problemas que hoje existem nas mais variadas áreas”, sublinha Diogo Feio. E acrescenta: “Se em Portugal há eurocéticos, não é ao centro-direita que estão, mas sim na extrema-esquerda, que apoia o Governo.” Por fim, enfatiza: “O CDS não tem qualquer alteração em relação à sua visão da Europa. Pode, naturalmente, haver no CDS quem seja mais federalista ou mais intergovernamental, mas a linha europeísta não está de todo em causa.”

Não passar ao lado dos problemas

No gabinete de estudos dos centristas estão, de resto, a analisar-se as propostas da Comissão Europeia para o futuro da União. Diogo Feio admite como possível que se chegue a “uma solução de grande perfeição institucional em relação aos países que fazem parte da zona euro; e a uma outra mais flexível em relação aos restantes Estados-membros”. E “todo este raciocínio é feito numa lógica europeísta”, conclui.

O Expresso sabe que no CDS, ainda assim, as posições em relação à Europa não são totalmente coincidentes com as do PSD e que é essa diferença de perspetiva que poderá ser acentuada nos próximos tempos. No partido de Assunção Cristas há quem não aprecie o “euro-otimismo”, por vezes considerado excessivo, por parte de alguns sociais-democratas e considere mesmo que ao CDS cabe o papel de não deixar que o debate sobre a Europa se faça passando ao lado dos problemas que afetam a instituição.