Pedro Duarte candidato à Assembleia Municipal do Porto

Pedro Duarte vai ser o cabeça-de-lista do PSD à Assembleia Municipal do Porto nas próximas autárquicas, a 1 de outubro. O antigo líder da JSD e ex-diretor da campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o repto para dar a cara pelo partido nas próximas eleições e junta-se assim à candidatura de Álvaro Almeida que vai disputar a autarquia a Rui Moreira (que é apoiado por PS e CDS).

Pedro Duarte tem sido um dos poucos rostos do PSD a assumirem críticas à liderança Pedro Passos Coelho. Ainda recentemente lamentou ao Expresso que o PSD tenha "cristalizado no período de emergência financeira, entre 2011 e 2015", e não consiga apresentar propostas novas: "A troika saiu do país mas parece que ainda mora na sede nacional do PSD", disse.

Curiosamente, outro dos críticos de Passos, José Eduardo Martins, também aceitou envolver-se na campanha autárquica, como candidato pelo PSD à Assembleia Municipal de Lisboa.