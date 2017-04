Ferreira Leite: polémica do Conselho das Finanças Públicas “é mais folclore para mostrar que somos muito obedientes”

No habitual espaço de comentário, Manuela Ferreira Leite assegurou que se fosse chefe de governo também não aceitaria a nomeação de dois nomes propostos para o Conselho de Finanças Públicas

Manuela Ferreira Leite também não aceitaria nomeação de Teresa Therminassian, antiga delegada do Fundo Monetário Internacional (FMI), para o Conselho de Finanças Públicas. Esta quinta-feira, no habitual espaço de comentário na TVI24, a antiga ministra considerou que a polémica em torno das nomeações é “mais folclore para mostrar que somos muito obedientes”.

“É evidente que o Governo tem todo o direito em não aceitar determinadas pessoas. Se fosse eu, não aceitava algumas das nomeações propostas. Não é nada pessoal, mas não aceitaria uma pessoa que fez toda a carreira no FMI”, referiu Ferreira Leite. “O meu problema não é que tenha lá sido funcionária, mas tem a cabeça feita pela maneira de pensar do FMI. Fizemos a festa com a saída da troika e agora nomeávamos alguém do FMI. Com certeza há pessoas em Portugal competentes e não preciso ir buscar alguém do FMI”, acrescentou.

O tema das nomeações para o Conselho de Finanças Públicas foi trazido por Pedro Passos Coelho para o debate quinzenal da passada quarta-feira. O líder da oposição questionou António Costa sobre as razões que levaram o Executivo a chumbar os nomes propostos pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas para integrarem aquele órgão independente. Além do nome de Teresa Therminassian, estava ainda em causa Luís Vitório, ex-chefe de gabinete de Paulo Macedo (apesar de nenhum dos nomes ter sido mencionados no hemiciclo).

Para Ferreira Leite, tanto o primeiro-ministro como o líder do PSD “estiveram mal”. E explicou: “Pedro Passos Coelho deu a entender ao público em geral que, se fosse ele, já teria assinado o papel há que séculos. Se o fizesse, fazia muito mal, porque não tinha nada que assinar a vinda de uma pessoa do FMI. Já António Costa perdeu uma boa ocasião para explicar porque não aceitava aqueles dois”.

Ferreira Leite lembrou que no anterior mandato, que ainda não foi substituído, havia um alemão no Conselho (Jürgen von Hagen, vice-presidente). “Fui ver os estatutos, que dizem que o conselho pode ter um a dois estrangeiros. Vejo o nome e não sei quem é, mas às tantas não me admiraria que fosse amigo do ministro das Finanças alemão. Um alemão no Conselho Finanças Públicas deixa-me perplexa. No auge da troika tínhamos um reforço de vigilância externa sobre as contas portuguesas”, considerou.

“Não é aceitável que continuemos nesta subjugação a tanta regra, dados os acordos que temos com UE e respeito pelos tratados. Já temos tanta coisa, que não vale pena inventar mais… Isto é mais folclore para mostrar que somos muito obedientes”, concluiu Ferreira Leite.

Encerramento de balcões da CGD é uma questão de “vulnerabilidade”

Para a antiga ministra das Finanças, o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos não vai “trazer nada de bom para as pessoas”, pois a maioria dos fechos acontece em zonas “quase desertificadas” e com uma “população idosa”.

“Admito que do ponto de vista económico e de organização, o encerramento possa fazer sentido. Mas sendo um banco público não pode só ser tido em conta o ponto de vista económico e organizacional”, argumentou Ferreira Leite. “Está tudo a ser feito ao contrário: as pessoas perdem. Perdem o acesso direto ao que sabem fazer, não é a informática ou o homebanking que resolvem o problema. As pessoas vão ficar mais dependentes e vulneráveis. Não está a ser tomado em conta que isto afeta pessoas de idade e frágeis”, acrescenta.

Já que o encerramento de balcões faz parte do processo de recapitalização da CGD, a comentadora sugere que isso seja feito em lugares onde a população tem mais facilidade de deslocação. No entanto lembra que “o grande problema” do banco não são as agências.

Se o grande problema da Caixa são uns quantos balcões, então estávamos aqui todos contentes e estava tudo resolvido dentro de um mês. O problema é muito maior”, disse. E questionou: “Quando vejo que já vamos em não sei quantas auditorias e já está outra encomendada, pergunto quantos balcões custam estas auditorias?”

Já na reta final do espaço de comentário, Ferreira Leite disse estar “totalmente de acordo” com a tolerância de ponto dada pelo Governo no dia 12 maio, quando o Papa Francisco chega a Portugal. Para a ex-líder social-democrata as razões apresentadas são “verdadeiramente aceitáveis” e as vozes que se fizeram ouvir contra foram poucas.