António Domingues não tinha “nenhuma dúvida” que isenção de entrega de declaração tinha sido aceite

António Domingues, ex-presidente da CGD, admite que logo nas primeiras conversas com o Governo ainda antes de oficialmente aceitar o cargo assumiu que as obrigações de divulgação das declarações de rendimento eram “um problema”, que não ter de o fazer foi uma “condição” que ele próprio colocou, mas que não tinha "nenhuma dúvida" que isso tinha sido aceite pelo Governo. “Deve haver fiscalização apertada, mas penso que isso se faz de outra maneira”, afirmou esta sexta-feira, na audição na comissão parlamentar de inquérito à nomeação e demissão da sua administração, na Assembleia da República.

Questionado pelo deputado do PSD, Marques Guedes, sobre quem estava a par da questão da entrega das declarações, António Domingues esclarece que só tratou do assunto "diretamente com o ministro das Finanças e o secretário de Estado do Tesouro".

O ex-presidente da Caixa disse ainda ter defendido logo à partida que não aceitaria ir para a administração do banco com o Estatuto do Gestor Público, por achar que o seu "enquadramento é limitativo" tendo em conta o que deve ser a "autonomia de uma empresa que opere em mercado de concorrência".

O deputado social-democrata questionou qual foi a "reação" de Domingues quando o ministro das Finanças "deu o dito por não dito" em relação à obrigação da entrega das declarações e se "o volte-face" levou à sua demissão e da sua administração. "A minha conclusão na altura foi que tinha deixado de haver condições políticas para que um determinado quadro se mantivesse", afirmou Domingues, sublinhando que isso "teve consequências" para si e para a sua equipa. "Mas tentei que tivesse o menor impacto para a Caixa e para o processo de recapitalização."

O deputado João Almeida, do CDS, pediu que António Domingues clarificasse o que significou ter deixado de haver "condições políticas". "Para o Governo cumprir aquilo que estava acordado?", perguntou.

"O Governo deixou de ter condições políticas para manter o que tinha acordado", respondeu Domingues, já depois de ter explicado por que razão tinha dado como aceite essa pretensão. "Como formulou esse juízo?", perguntou João Almeida. "Em resultado do diálogo que tive com os meus interlocutores. Para mim o assunto era perfeitamente claro", afirmou. "O assunto era claro, ou branco ou preto, no meu espírito não havia dúvida nenhuma."

E foi nesse sentido, explicou, que convidou formalmente as pessoas para formar equipa, apresentando quais eram as condições. António Domingues clarificou ainda que para alguns membros da equipa "era impensável" aceitar ter as suas declarações públicas e no dia seguinte nos tabloides.

O PSD considera que Domingues foi transformado no “mau da fita” e no “elo mais fraco”. “Aceitam esta versão dos factos que o Governo quis vender?”, questionou o deputado, no arranque da audição. António Domingues diz, no entanto, ter uma "leitura diferente" do que se passou.

O "custo pessoal" da sua saída da Caixa

Sobre a sua saída, Domingues disse ter tido "muita pena". "Isso teve um custo pessoal para mim", disse, lembrando os 27 anos que trabalhou no BPI. "Abandonei uma carreira."

A primeira intervenção nesta audição foi do PSD defendendo que a “honorabilidade” de António Domingues “foi posta em causa”. “Os membros do Governo não hesitaram em fazer de si vilão e depois tolo”, afirmou o deputado Marques Guedes, explicando que fizeram Domingues de “tolo” quando o ministro das Finanças “disse nunca ter abordado a questão da declaração de rendimentos consigo”.

A 4 de janeiro, António Domingues tinha sido ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças e, já demissionário, disse ser contrário à publicitação de património dos administradores do banco público, pois isso significaria que informação pessoal iria ser divulgada na comunicação social, e admitiu que pediu ao Governo a exclusão dessa obrigação.

António Domingues é o primeiro a ser ouvido nesta nova comissão, criada a pedido do PSD e do SMS, com o intuito inicial de aceder ao conteúdo dos SMS que terão sido trocados entre Mário Centeno e António Domingues, no âmbito das negociações para a nomeação da sua administração. O facto de os partidos de esquerda terem negado o acesso as essas comunicações na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa, por considerarem que extravasava o seu âmbito, levou à constituição desta nova comissão.

