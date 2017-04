Luis Montenegro: “Não serei candidato à liderança do PSD contra Passos Coelho”

O líder parlamentar do PSD considerou esta noite na SIC Notícias “manifestamente exageradas as notícias da morte política” do líder social-democrata, ao contrário do líder parlamentar socialista, Carlos César, para quem o problema do PSD “é a sua liderança”

O líder parlamentar do PSD considerou esta noite “manifestamente exageradas as notícias da morte política de Pedro Passos Coelho”. Luis Montenegro falava na SIC Notícias, no programa “Quadratura do Círculo”, onde esteve como convidado, ao lado do líder da bancada socialista, Carlos César, e do habitual comentador em estúdio, António Lobo Xavier.

Montenegro, que voltou a recordar que foram os sociais-democratas a vencer as últimas eleições, afirmou também que não será candidato à liderança do partido “contra Passos Coelho”, com quem sempre manteve “uma ligação de grande convicção em relação às propostas e ao alinhamento político”.

“Não vejo que exista alteração nesse quadro”, acrescentou.

Por seu lado, Carlos César considerou que a questão da liderança do PSD ter sido tema de abertura do programa se justifica por duas razões: “pela constatação da fragilidade da liderança do partido e pelo sucesso da ação do atual Governo”.

“Estamos a falar do problema do PSD porque o PSD tem um problema: a sua liderança”, concluiu o também presidente do partido socialista.

Já António Lobo Xavier salientou que as condições políticas atuais são “muito difíceis”, considerando que o PS “roubou ao PSD a sua capacidade histórica para melhor gerir a ambiguidade”, ou seja, o partido socialista é agora “o mais capaz de estar ao mesmo tempo no poder e na oposição”.