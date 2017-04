Dijsselbloem: “Cabe ao Governo avançar com a candidatura de Centeno à presidência do Eurogrupo”

Jeroen Dijsselbloem até está disposto a lamentar as declarações que fez ao jornal alemão “Frankfurter Allgemeine” sobre “mulheres e álcool”, mas recusa-se a sair pelo próprio pé da Presidência do Eurogrupo. O mandato que tem vai até janeiro de 2018. Nessa altura, se Mário Centeno quiser substituí-lo, então o Governo português que avance com a candidatura.

“O meu mandato é até ao final do ano e aí, claro, caberá ao Eurogrupo decidir quem irá substitui-me. Qualquer um pode avançar. Por isso, cabe a Portugal avançar com essa candidatura”, disse ao Expresso e à SIC, quando questionado sobre o facto de o Governo ter sido sondado sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ser Presidente do Eurogrupo. “Eu não tenho opinião sobre isso”, adiantou ainda

Questionado também sobre se ouviu falar do nome do ministro português das Finanças para substituí-lo, respondeu que não queria comentar o assunto.

O Presidente do Eurogrupo esteve esta manhã no Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde ouviu as criticas dos eurodeputados, que não gostaram de ler as suas declarações sobre o dinheiro gasto em “álcool e mulheres” associados aos gastos dos países do sul.

Vários eurodeputados, incluindo espanhóis e portugueses, pediram-lhe que se demitisse, mas à saída do plenário Dijsselbloem garantia que essa possibilidade não estava em cima da mesa. “Não tenho qualquer intenção (de me demitir)”, disse, justificando que “a vasta maioria do Parlamento Europeu não pediu isso hoje”.

“Criticaram a escolha das minhas palavras e eu lamento ter insultado pessoas, lamento o efeito das minhas palavras”, repetiu, concluindo que “a responsabilidade e solidariedade devem andar sempre de mãos dadas” e “que isso é crucial para construir a Zona Euro”.

Na última reunião do Eurogrupo, em Malta, Dijsselbloem deu as mesmas explicações aos colegas da Moeda Única e durante a reunião nenhum se levantou para pedir a sua demissão. O Presidente do Eurogrupo tem defendido, por isso, que continua a ter condições e a confiança dos países do Euro para continuar no cargo.