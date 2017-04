PSD/Porto diz que Rui Moreira revela falta de memória preocupante

Miguel Seabra garante que Rui Moreira falta à verdade quando diz que não conhece o candidato do PSD à Câmara do Porto, com o qual apenas trocou palavras de circunstância. Presidente da autarquia não vai responder

Miguel Seabra, líder da concelhia do PSD/Porto, não gostou da forma como o presidente da Câmara do Porto ignorou Álvaro Almeida, seu concorrente às autárquicas de outubro. Em entrevista ao Público, publicada esta terça-feira, Rui Moreira saudou o PCP e o BE por terem escolhido figuras destacadas para as próximas autárquicas, designadamente Ilda Figueiredo e João Semedo, tendo afirmado que não conhece - “mas com certeza ficarei a conhecê-lo" - o candidato do PSD.

Questionado se não conhecia pessoalmente Álvaro Almeida, Moreira admitiu que já se cruzou com ele três vezes, altura em que trocaram palavras de circunstância. Melindrada com a desconsideração em relação ao candidato independente, apoiado pelos sociais-democratas, a concelhia do PSD/Porto acusou esta tarde Rui Moreira de “falta de memória”, que atinge “níveis preocupantes para quem ocupa um cargo de tanta responsabilidade”.

Miguel Seabra sustenta que o presidente da Câmara do Porto esquece reuniões de trabalho e até um programa que ambos gravaram para a Rádio Renascença, onde Álvaro Almeida foi até há pouco colunista. Em comunicado, O PSD/Porto avança que ambos estiveram reunidos pelo menos em três ocasiões para trocar algo mais do que palavras de circunstância.

O primeiro encontro, segundo Miguel Seabra, remonta a 2006, quando o agora candidato do PSD era presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que tinha instalações no Palácio da Bolsa, propriedade da Associação Comercial do Porto, então liderada por Rui Moreira. O motivo da reunião foi a saída da inquilina do Palácio da Bolsa, avança Seabra.

A 13 de janeiro de 2013, garante Seabra, um e outro gravaram juntos um programa de 45 minutos nos estúdios da Rádio Renascença, em Gaia, tendo “conversado sobre temas que não eram de circunstância”. Por último, em março de 2015, Rui Moreira e Álvaro Almeida, na altura presidente da ARS Norte, reuniram-se para discutir “o estado das instalações dos centros de saúde do Porto e o que fazer para os melhorar”.

A “amnésia” em relação a este terceiro momento é do ponto de vista político a mais criticada pelos sociais-democratas, dado estar em causa a saúde dos portuenses. “Aparentemente, a saúde dos portuenses é assunto para esquecer”, conclui o responsável laranja, que interroga que se Rui Moreira faltou à verdade nestes três momentos “de que mais se terá esquecido na entrevista ao Público?”.

Ao Expresso, Nuno Santos, assessor do líder da autarquia, lembra que Rui Moreira não está em campanha, nem responde a concelhias.