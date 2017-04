Ernst & Young fará auditoria à CGD durante 15 semanas

A auditoria à Caixa Geral de Depósitos já foi adjudicada à Ernst & Young e decorrerá durante 15 semanas, afirmou esta quarta-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, durante a audição sobre os resultados e o plano de reestruturação da CGD, na comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República.

Centeno explicou que a auditora foi escolhida por não ter estado associada à Caixa no período em que a auditoria vai incidir, ou seja, entre 2000 e 2015. A análise irá ter três áreas fundamentais: a concessão de créditos, a aquisição e alienação de ativos e as decisões estratégicas de negócios. "Prevê-se que decorra num espaço de 15 semanas", acrescentou o ministro.

"Depois de concluída, a auditoria será dirigida às autoridades de supervisão que farão o que entenderem adequado. Para outras consequências dessa auditoria, estaremos cá", concluiu.

A pergunta sobre qual o ponto de situação desta auditoria tinha sido feita pela deputada do BE Mariana Mortágua, questionando o facto de o Banco de Portugal não a ter feito “seguir em frente”.

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, disse esta quarta-feira em declarações ao “Jornal de Negócios” que o banco não pode participar ou coordenar uma auditoria independente à Caixa Geral de Depósitos, por “extravasar” as suas competências. “Uma eventual iniciativa do BdP para requerer ou participar numa auditoria aos atos de gestão da CGD extravasaria assim claramente as suas atribuições e competências”, afirmou Carlos Costa ao “Jornal de Negócios”.

“Houve a reação que referiu do BdP, que só poderia intervir por questões prudenciais", confirmou Mário Centeno, em resposta à deputada do BE. "Não sei que outras questões podem estar aqui envolvidas, mas o Banco de Portugal poderá esclarecer.”